L'homenatge de Lamine Yamal a Leo Messi i a Joaquim Maria Puyal

Insisteixen que no ho fem, però és impossible. Com no hem de comparar Lamine Yamal amb aquella perla de nom Lionel Andrés Messi que, des de ben jove, va començar a meravellar el barcelonisme i el món sencer. I és que avui, a la primera meitat del Barça-Alavés, l'internacional amb Espanya ha signat una acció individual de videojoc que bé podria haver nascut d'aquell Messi amb cabellera. De fet, així va ser.

Una jove promesa provinent de la pedrera amb el '19' a l'esquena adquireix la pilota al costat dret i comença a desfer-se de rivals. Com si fos qüestió d'utopia arrabassar-li-la. Us sona això? Sí, ho va fer Leo Messi el 2007 en un duel davant el Getafe, però és exactament el mateix que acaba de cometre Lamine Yamal. També per la dreta; també amb el '19'. Encara que, en aquest cas, no ha acabat en gol, per desgràcia de l'èpica futbolística.

De fins a set rivals es va desfer Lamine, que, quan va veure que no era possible continuar el seu fantasiós rumb cap a l'arc rival, va decidir cedir-la a Raphinha, que es trobava al flanc oposat. El brasiler va disparar, però l'esfèric no va trobar xarxa i el desenllaç no va acabar com tots hauríem desitjat que acabés.

No obstant això, l'acció individual protagonitzada per Lamine Yamal, com és evident, ja ha començat a circular per les xarxes socials, plenes de futbolers meravellats amb el talent del jove atacant. Sense anar més lluny, el mateix Barça ha publicat al seu perfil oficial un vídeo de l'acció. I, per més inri, han afegit un comentari, fent referència precisament a aquella jugada de Leo Messi.

"Lamine! Lamine! Lamine! Segueix Lamine i segueix Lamine! Segueix Lamine!", afegia el club català. 18 anys enrere, Joaquim María Puyal va viralitzar la seva narració en aquell gol de Leo Messi davant el Getafe. El periodista català va narrar aquell històric gol d'una manera molt similar: repetint moltes vegades Messi i després altres tantes 'encara Messi' fins que la pilota va entrar a l'arc.

Gol Messi vs Getafe narrat per Puyal

Puyal es va viralitzar arreu del món

Aquesta narració, de fet, es va tornar tendència de nou durant la disputa del Mundial de Qatar de 2022. A mercè del relat de Joaquim María Puyal, els argentins van apodar la Pulga com 'Ankara', confonent-se amb 'encara' (encara en català). Per si això fos poc, la confusió va traspassar el toll i va arribar a terres otomanes. Els turcs es van sentir afalagats, ja que Ankara és la seva capital i es van sumar al moviment.

Després, a més, la narració es va utilitzar també en forma de meme en plataformes com TikTok, posant-la de fons en vídeos en què nois intentaven lligar amb noies i acabaven aconseguint el seu objectiu. En aquest cas, l'analogia disposa de molt més sentit que en l'anterior.