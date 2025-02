Última hora sobre el estado de Gavi tras el choque: 'Él quería...'

Apenas ocho minutos de partido habían transcurrido cuando saltaron las alarmas en el Estadi Olímpic de Montjuïc. Gavi, que ya tenía amarilla, llegó tardísimo a una disputa aérea con Conechny y provocó un fuerte golpe de cabezas. Ambos quedaron tendidos en el verde y durante varios minutos se hizo el silencio en el feudo culé.

Tuvieron que entrar los carritos de la Cruz Roja, pues no tenía buena pinta ese choque. Instantes después, Gavi se levantó por su propio pie, aunque conmocionado, y se levantó la ovación en el estadio. No terminó tan bien parado el jugador del Alavés, que sí tuvo que ser retirado en el vehículo con un collarín que no hacía más que corroborar que no iba a poder seguir.

| Mundo Deportivo

El '6', por su parte, se levantó con ganas de volver a participar en el duelo, pero los médicos se lo impidieron. Y aunque él insistía en seguir jugando, Hansi Flick tomó la palabra y no lo permitió, dando entrada a Fermín López en su lugar. Ahí, pues, se acabó el partido para ambos. Y los dos fueron a parar al Hospital de Barcelona a someterse a las pertinentes pruebas médicas.

Lo de Gavi, pues, a expensas de qué determinen los TAC, parece que se quedará en un susto. Y es que, tal y como aseguraba el periodista Víctor Navarro, el sevillano incluso ha estado siguiendo el partido desde la habitación.

Conechny, que ha sido trasladado en camilla al mismo hospital, tiene un traumatismo cranoencefálico y también está pendiente de los TACs, en este caso, tanto cerebral como vertebral. Veremos qué acaban determinando las pruebas, pero, desde luego, el argentino ha salido peor parado que el español.

El procedimiento a seguir en estos casos

Durante los encuentros de LaLiga, los choques de cabezas entre futbolistas son considerados acciones de alto riesgo, pues existe la posibilidad de que provoquen traumatismos craneoencefálicos con consecuencias graves. Ante esta situación, los reglamentos y protocolos médicos han establecido una serie de pasos para atender a los jugadores y asegurar su integridad. El procedimiento actual, acordado entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y los servicios médicos de los clubes, busca evitar cualquier riesgo innecesario y salvaguardar la salud del futbolista.

En primer lugar, cada vez que se produce un choque de cabezas con posibilidad de traumatismo, el árbitro está obligado a detener el juego de inmediato, independientemente de quién tenga el balón o de la posición en el campo. La principal preocupación es evaluar rápidamente si el jugador o los jugadores involucrados se encuentran desorientados, muestran signos de conmoción o presentan alguna lesión visible. Aunque el partido se halle en una jugada de ataque crucial, la salud del deportista siempre prevalece.

Tras la detención del juego, el equipo médico del club, que habitualmente permanece en el banquillo, ingresa al terreno de juego para llevar a cabo una primera exploración. En esta valoración inicial, se chequea la consciencia del jugador, se revisan pupilas, se aplican preguntas de orientación y se busca cualquier evidencia de sangrado o deformidad craneal. Asimismo, los servicios médicos pueden realizar pruebas de equilibrio o coordinación para verificar la estabilidad del futbolista. Dependiendo de los resultados de esta evaluación, se decide si el jugador puede continuar en el encuentro o requiere atención adicional.

En los casos en que existan dudas sobre la seguridad del deportista, el protocolo indica que el jugador debe abandonar el campo y someterse a un examen más exhaustivo. A menudo, el cuerpo médico cuenta con un periodo de tiempo extra para hacer una evaluación más detallada en la banda, lo que se conoce como “evaluación en el túnel de vestuarios” o en la zona técnica, permitiendo descartar posibles conmociones cerebrales. Esta medida pretende evitar que un futbolista con traumatismo craneoencefálico vuelva a jugar sin garantías.