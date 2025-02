Dia de celebració a Montjuïc: 100 anys de Barça i dos actes solidaris més

per Iker Silvosa

El futbol és molt més que 90 minuts. I el clar exemple és el duel que enfronta avui al Barça i a l'Alavés a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, pertanyent a la vint-i-dosena jornada de LaLiga. Abans de la disputa del xoc, es duran a terme tres actes commemoratius organitzats pel Barça. Joan Laporta tindrà molta feina.

Un dels moments més importants serà la celebració del centenari del Barça Rugby. Aquest històric equip blaugrana rebrà un homenatge durant la prèvia del xoc, amb alguns membres del rugbi desfilant sobre la gespa en finalitzar l'escalfament. El president Joan Laporta els donarà la benvinguda a la llotja, en un gest amb el qual el club vol agrair la trajectòria d'una secció centenària i fonamental en la història del FC Barcelona.

| FCB

A més, tindrà lloc l'acte de clausura de la 19a edició del projecte “Relats Solidaris de l'Esport”, en el qual cada any participen periodistes, empreses patrocinadores i la pròpia entitat. En aquesta ocasió, el padrí de la iniciativa és el defensa Ronald Araujo, qui estarà present al camp juntament amb altres companys per posar en una foto amb els nens i nenes de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. Aquesta fotografia tindrà lloc durant l'escalfament, posant en valor la dimensió social d'un projecte que busca recaptar fons i conscienciar sobre la lluita contra el càncer infantil.

Per si no fos prou, aquest partit forma part de la commemoració de l'Any xinès de la Serp, data important en la cultura asiàtica que va començar el passat 29 de gener. El FC Barcelona ha incorporat múltiples activitats temàtiques per ambientar el recinte i donar a conèixer aquesta festivitat. Així, els aficionats podran gaudir d'espectacles de dansa tradicional, en col·laboració amb la Penya Blaugrana Dracs Units, que presentarà un vistós ball de dracs en la prèvia.

Més actes

Durant la meitat de l'encontre, es pujarà el to festiu amb un espectacle del freestyler vietnamita Do Kim Phuc, diverses ‘fan cams’ tematitzades i música de DJ per amenitzar el descans. Fins i tot es mostraran les alineacions en xinès als videomarcadors, mentre els jugadors lluiran els noms en aquest idioma a la part posterior de les seves samarretes. La mascota CAT i els habituals speakers dirigiran concursos i interaccions amb el públic, potenciant l'ambient festiu.

Per si no fos prou, els futbolistes del Barça portaran llaços verds associats a la campanya “Brazaletes de l'esperança” de la RFEF, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que se celebra el 4 de febrer. Amb aquest gest, el club se suma a la causa solidària i torna a deixar clar que la seva activitat transcendeix el merament esportiu. El FC Barcelona, que celebra el seu 125è aniversari, demostra així la seva vessant més humana, involucrant-se en iniciatives solidàries i culturals.

Amb aquests ingredients, el xoc contra l'Alavés apunta a convertir-se en una jornada carregada de significat. L'espectador no només tindrà l'oportunitat de veure dos equips competint a LaLiga, sinó també presenciar la confluència de valors com la solidaritat, la cultura i l'esport. Montjuïc serà, sens dubte, l'escenari ideal per realçar l'essència d'un club que busca deixar empremta més enllà dels gols i els punts.