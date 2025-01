La UD Las Palmas vol pescar al Deportivo de la Corunya, és dels millors

El mercat de fitxatges no descansa, i a la UD Las Palmas ja es preparen per realitzar moviments de cara a la pròxima temporada 2025-26. Un dels noms que ha cobrat força en el radar groc, segons Estadio Deportivo, és el de Yeremay Hernández Cubas, un jove extrem de 22 anys que milita actualment en el Deportivo de La Coruña i que està signant un curs sensacional a LaLiga Hypermotion. Amb 6 gols i 3 assistències en 13 partits, s'ha convertit en la gran revelació de l'equip gallec, liderant una ofensiva que somia amb tornar a l'elit.

La particularitat de Yeremay, canari de naixement (Las Palmas, 10/12/2002), ha fet que les oficines de la UD posin els ulls en un retorn "a casa" del futbolista. No és la primera vegada que es relaciona l'extrem amb el conjunt insular, ja que, després de formar-se a la pedrera de la UD Las Palmas i passar també pel filial del Real Madrid, l'interès per recuperar-lo sempre ha estat latent. El seu rendiment amb el Dépor —on va arribar a la temporada 2017/18, primer en categories inferiors, després al Dépor Fabril i, des de l'estiu de 2022, al primer equip— no ha fet més que confirmar les expectatives que molts tenien sobre ell.

🔎 ¿Quién es YEREMAY HERNÁNDEZ? | El MAGO del DEPOR por el que SUSPIRAN los GRANDES

Un contracte llarg, però una oportunitat irrepetible

El gran inconvenient per a la UD serà el seu contracte. Yeremay va renovar amb el Deportivo de La Coruña fins al 30 de juny de 2030, amb una clàusula contractual que, si bé no és pública en la seva totalitat, s'estima superior al valor de mercat que registra Transfermarkt (2 milions d'euros, segons l'última actualització). El Dépor, conscient de la importància del jugador, no posarà fàcil la seva sortida i podria exigir una xifra bastant més gran a aquests dos milions. Així i tot, dins del club canari estimen que la inversió valdria la pena donat el potencial i el marge de millora que presenta Yeremay.

La UD Las Palmas, ara sota la direcció de Diego Martínez, ha experimentat un impuls notable en les últimes setmanes: ha sumat nou dels últims dotze punts en disputa, cosa que li ha permès sortir de la zona de descens a Segona Divisió. En aquest context, la incorporació de Yeremay s'interpreta com un reforç de qualitat per seguir creixent tant a curt com a llarg termini. Un jugador que, pel seu perfil elèctric, la seva determinació en l'un contra un i la seva habilitat de cara al gol, dotaria el club d'un plus ofensiu. I, sent canari, existeix l'al·licient afegit d'un vincle emocional amb l'afició.

| Instagram

La possibilitat d'una gran subhasta

La gran temporada de Yeremay no ha passat desapercebuda per a altres equips de Primera divisió. És un futbolista que, per les seves característiques i joventut, encaixaria en múltiples projectes de LaLiga EA Sports, cosa que podria encarir el seu fitxatge i convertir-lo en un dels noms més seguits del pròxim mercat estival. A més, ja està començant a anar convocat amb la Sub21 espanyola.

En qualsevol cas, la UD Las Palmas es posiciona com un dels pretendents millor situats per fer-se amb Yeremay Hernández. La seva condició de "fill pròdig" de l'illa i la necessitat del club d'apostar per talent jove i diferencial fan que el fitxatge pugui concretar-se, si les parts arriben a un acord econòmic i el Dépor ho autoritza. Per ara, caldrà esperar que avancin els mesos per veure si finalment Yeremay torna a casa per liderar l'atac canari a la màxima categoria.