La doble D: L'objectiu de l'Atlético de Madrid en defensa per a la pròxima temporada

L'Atlético de Madrid va començar el 2025 amb la moral pels núvols, liderant LaLiga EA Sports després d'imposar-se (1-2) al FC Barcelona en un duel clau abans de l'aturada nadalenca. Ara ja és segon després del triomf merengue a Mestalla, tot i que els colchoneros encara tenen un partit menys. L'equip que dirigeix Diego Simeone afronta un calendari exigent, amb enfrontaments contra Osasuna i Leganés en el seu retorn a la competició domèstica, alhora que es manté amb opcions en la màxima competició europea. Així i tot, la directiva blanc-i-vermella ja mira al futur: no preveu, excepte sorpresa, acudir al mercat d'hivern, però recull informació sobre centrals joves que puguin reforçar l'eix de la defensa el pròxim estiu.

Encara que Piero Hincapié es destaca com el gran favorit per ocupar aquesta plaça de central a l'Atlético, el seu fitxatge es preveu molt costós. Per això mateix, la direcció esportiva colchonera estudia altres alternatives més assequibles. Segons el periodista Ekrem Konur, dos noms destaquen en la llista de seguiment: Zeno Debast i Ousmane Diomande, companys a l'Sporting de Portugal. Un “doble D” que suposa una de les vies més serioses per reforçar la defensa de l'Atleti de cara a la temporada 2025/26.

Zeno Debast: la nova perla belga

Debast, de 21 anys, va aterrar al José Alvalade l'estiu passat procedent de l'Anderlecht per 15 milions d'euros. Adaptat ja a la lliga portuguesa, aquesta temporada ha disputat 22 partits amb l'Sporting, demostrant un alt nivell de concentració i anticipació defensiva. El seu valor de mercat ronda els 24 milions d'euros, d'acord amb Transfermarkt, i el seu rendiment en un club de renom com l'Sporting ha cridat l'atenció de diversos grans d'Europa. Segons el periodista Ekrem Konur, l'Atlético és un dels equips que segueix amb molt interès la progressió d'aquest defensa belga, que podria encaixar en la filosofia blanc-i-vermella de barrejar talent jove amb futbolistes experimentats.

| Sporting de Portugal

Ousmane Diomande: poder ivorià

L'altre nom a l'agenda colchonera és Ousmane Diomande, també de 21 anys. La seva situació és similar: gaudeix d'un rol clau a l'Sporting de Lisboa i crida l'atenció per la seva contundència i regularitat en la línia defensiva. El Manchester United ja s'ha fixat en ell de la mà de Rúben Amorim, el seu exentrenador, conscient que és un d'aquells centrals joves amb grans condicions físiques i capacitat per a la sortida de pilota. L'Atlético també està atent als seus moviments, avalat pel mateix interès que existeix en Debast.

| Sporting de Portugal

La preferència per Hincapié, però pendents d'oportunitats

Malgrat l'interès declarat en ambdós futbolistes lusos, la prioritat número u de l'Atlético continua sent Piero Hincapié. L'equatorià, peça cobejada per diversos gegants d'Europa, podria incrementar notablement el cost de l'operació. Per això, els contactes amb Debast i Diomande es contemplen com opcions complementàries o opcionals en cas que l'operació per Hincapié no prosperi.

La defensa rojiblanca, comandada actualment per noms com Savic o Reinildo, precisarà d'un rejoveniment aquest estiu, i Simeone desitja comptar amb un central de garanties per seguir lluitant per títols. Davant un mercat cada cop més inflacionat, l'Atlético revisa opcions joves, amb projecció i cert bagatge internacional que encaixin tant tàcticament com econòmicament. Així neix l'alternativa “doble D”: Debast i Diomande, dues peces que l'Sporting de Lisboa busca retenir, però que podrien acabar vestint de rojiblanco si el club madrileny concreta els seus plans i els ofereix un projecte esportiu ambiciós, de la mà de Simeone, que somia amb apuntalar la seva defensa i seguir competint al més alt nivell.