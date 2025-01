De la UD Las Palmas a l'Eibar: Reforç per a Joseba Etxeberría

La UD Las Palmas continua alleugerint la seva plantilla per afrontar el tram final de la temporada amb més flexibilitat en matèria de fitxes i massa salarial. El primer pas per a això ha estat la cessió d'Iván Gil a la SD Eibar, moviment que es venia rumorejant en els últims dies i que ja s'ha fet oficial. El migcampista ofensiu català, de 24 anys, romandrà a Ipurua fins al 30 de juny de 2025, amb l'objectiu de recuperar protagonisme i minuts de competició.

Iván Gil (nascut a Viladecans el 18 de gener de 2000) es va formar en les categories inferiors del RCD Espanyol, progressant des de l'etapa de futbol base fins al filial perico. Entre 2019 i 2021 va tenir l'oportunitat de disputar un total de 49 partits amb l'Espanyol B. Posteriorment, va recalar al FC Andorra, on va mostrar un notable creixement al llarg de tres temporades. Amb els tricolors va arribar a disputar 99 encontres entre la Primera Federació i la categoria de plata, anotant 17 gols i repartint 8 assistències, cosa que va cridar l'atenció de la UD Las Palmas.

Pas efímer per la UD Las Palmas

El bon cartell que Iván Gil es va llaurar al FC Andorra va propiciar el seu fitxatge per Las Palmas al juliol de 2024. No obstant això, el seu rol en el conjunt groc ha estat pràcticament inexistent a LaLiga EA Sports: no ha arribat a debutar en la competició domèstica durant els sis mesos que ha estat a l'illa. Només ha participat en dos encontres de la Copa del Rei, sumant un total de 95 minuts. Davant l'Europa va ser titular fins al minut 63 i davant l'Ontinyena va disputar una mica més de mitja hora.

Davant aquesta falta de continuïtat en el verd i la impossibilitat de competir-li el lloc a peces més assentades en l'esquema de Diego Martínez, el club grancanari ha optat per cedir-lo perquè recuperi sensacions i disposi de protagonisme. L'acord amb la SD Eibar, segellat fins al 30 de juny de 2025, es perfila com una oportunitat perfecta per al futbolista, el valor de mercat actual del qual se situa en 800.000 euros.

Nou desafiament amb Joseba Etxeberria

Ara, Iván Gil tindrà la responsabilitat de contribuir a l'escalada d'un Eibar que se situa a la zona mitjana de la classificació i aspira a retallar distàncies amb els llocs de playoff d'ascens. Sota la tutela de Joseba Etxeberria, el mitjapunta gaudirà d'un mes de gener exigent, amb enfrontaments crucials davant rivals com l'Elx (quart classificat) o l'Albacete (un perseguidor directe), sense oblidar la visita a l'Eldense, immers en la lluita per sortir del descens.

Per a l'Eibar, l'arribada d'Iván Gil suposa un reforç de tall creatiu, capaç d'actuar com a migcampista ofensiu o partint des de l'extrem esquerre, i que pot aportar desequilibri en l'últim terç del camp. De la mateixa manera, el futbolista català trobarà a Ipurua l'oportunitat de demostrar que, amb regularitat i confiança, està llest per afiançar-se en el futbol professional espanyol i tornar a despertar l'interès dels clubs de l'elit. Per la seva banda, la UD Las Palmas allibera una fitxa i avança en el seu objectiu de reforçar altres parcel·les de l'equip que Diego Martínez considera prioritàries.