Va jugar al Barça i ara Manuel Pellegrini el vol al Betis

El Real Betis Balompié ja es mou en el mercat de fitxatges amb la mirada posada en la pròxima temporada. I un dels noms que més ressona a les oficines verd-i-blanques és el de Junior Firpo, actual lateral esquerre del Leeds United. Segons avança el periodista Ekrem Konur, el club andalús està molt interessat a fer-se amb els serveis del futbolista de 28 anys.

El contracte del qual amb el conjunt anglès expira el pròxim estiu. L'operació es presenta molt atractiva per a totes les parts, ja que Firpo arribaria amb la carta de llibertat sota el braç. La qual cosa reduiria els costos d'un fitxatge que, en altres circumstàncies, hauria estat més complex de materialitzar.

La possible tornada d'un vell conegut

Junior Firpo no és un nom desconegut per a l'afició bètica. Formant-se a la pedrera del Real Betis, el defensor va destacar amb el primer equip verd-i-blanc. Que el va veure créixer futbolísticament i convertir-se en una de les promeses més interessants de LaLiga a la banda esquerra.

Tant va ser així, que el Barça no va dubtar a fer-se amb els seus serveis a l'estiu de l'any 2019, en una operació que va rondar els 25 milions d'euros. No obstant això, la seva etapa com a blaugrana no va resultar tan fructífera com s'esperava. La competència, les lesions i la falta de continuïtat van impedir que mostrés la versió diferencial exhibida al Benito Villamarín.

Després del seu pas pel Camp Nou, el lateral va ser traspassat al Leeds United el 2021 per uns 15 milions d'euros. A Anglaterra, Firpo ha alternat bons moments amb altres més discrets, sense consolidar-se plenament com el jugador determinant que apuntava ser.

En la present temporada de la Championship, el dominicà acumula 15 partits, 1 gol i 3 assistències, amb 1.254 minuts disputats, a més d'haver vist 6 targetes grogues. A aquests registres cal sumar un encontre a l'EFL Cup. En el qual va disputar 64 minuts, la qual cosa li atorga un total de 16 partits, 1 gol i 3 assistències en 1.318 minuts.

Un jugador molt aprofitable

Malgrat els dubtes generats en la seva etapa posterior al Betis, Firpo continua sent un futbolista amb molta projecció ofensiva, una tècnica notable i un enteniment del joc.

Aquestes virtuts són del grat del tècnic Manuel Pellegrini, qui valora l'aportació de laterals llargs i amb sortida combinativa. El xilè creu que Junior pot encaixar a la perfecció en el seu esquema, atès que coneix bé l'estil del Betis i la seva filosofia de futbol associatiu.

D'altra banda, el mateix jugador ha manifestat en diverses ocasions el seu desig de tornar a la que va ser casa seva. Amb la perspectiva d'aterrar a Sevilla amb la carta de llibertat, s'allisa un camí que es presenta beneficiós per a ambdues parts.

El Betis reforçaria un costat esquerre que podria quedar debilitat si es produeixen sortides. I Firpo tindria l'oportunitat de retrobar-se amb la seva millor versió en un club on se sent valorat i al qual professa un gran afecte.