Diego Simeone té un pla per a la porteria de l'Atlético de Madrid: 14 milions

L'Atlético de Madrid afronta l'inici d'aquest nou any 2025 amb la moral pels núvols i la ferma determinació de lluitar per tots els títols. Després de tancar l'any amb un valuós triomf per 1-2 davant el Barça, els colchoneros s'han afiançat a la zona alta de la taula a LaLiga EA Sports.

I mantenen intactes les seves aspiracions a la UEFA Champions League. No obstant això, la direcció esportiva no deixa de treballar en futurs reforços. I un dels noms que ha irromput amb força a l'agenda rojiblanca és el de Leandro Brey, prometedor porter de Boca Juniors.

Una jove promesa a la porteria de Boca

Leandro Brey, de tan sols 22 anys, és considerat una de les grans apostes de futur per a l'arc xeneize. Amb 1,91 metres d'alçada i un físic imponent, el porter argentí ha destacat pels seus reflexos, agilitat i la seva capacitat de lideratge sota pals.

Des de la seva arribada a Boca al febrer de 2022, acumula ja 21 partits a la temporada 23/24. Repartits entre la Lliga Professional, la Copa Argentina, la Copa de la Lliga i la Copa Sud-americana, a més d'haver participat en els ‘playoffs’ de la Copa de la Lliga. Amb contracte fins al 31 de desembre de 2027, la seva progressió no ha passat desapercebuda per als clubs europeus.

El major escull per a qualsevol que pretengui a Leandro Brey el marca el seu preu. El conjunt xeneize ha taxat el jove porter en 14 milions d'euros, una xifra que, a dia d'avui, sembla complicada d'afrontar.

Tant per a l'Atlético de Madrid com per a altres interessats, cas del Nàpols d'Antonio Conte. Segons el portal especialitzat Transfermarkt, el valor de mercat de Brey és de 2 milions. Per la qual cosa l'import que exigeix Boca suposa un salt considerable i pot condicionar l'evolució de les negociacions.

El pla del Cholo per a l'arc rojiblanco

L'entrenador argentí de l'Atleti, Diego Simeone, és conscient que cada cop més equips lluiten pels porters emergents del mercat sud-americà. Amb el futur de la porteria rojiblanca en ment, el cos tècnic observa amb atenció els passos de Brey, a qui consideren un projecte molt sòlid a mitjà i llarg termini.

El Cholo vol assegurar competència i relleu generacional a l'arc. I veu en el porter de Lomas de Zamora una oportunitat de fitxar un prometedor porter argentí que podria adaptar-se bé a l'estil exigit.

Futur incert, però amb mirades a Europa

Si bé els 14 milions que demana Boca poden frenar l'operació, l'Atlético de Madrid no descartarà fer moviments per, almenys, tantejar una negociació amb l'entitat. En cas que els xeneizes rebaixin o accedeixin a una venda amb fórmules intermèdies, Leandro podria fer el salt a Europa abans del previst.

Fins aleshores, el jove porter haurà de seguir demostrant les seves virtuts a la Bombonera. Amb l'objectiu de mantenir encesa la flama de l'interès rojiblanco, que desitja lligar una de les grans promeses de la porteria argentina.