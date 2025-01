L'UD Almería vol pescar a l'Espanyol: Fitxatge per a Rubi

La Segona Divisió és una de les batalles més ardues que ens proporciona el futbol anualment. La complexitat de la competició obliga a tots els equips a mantenir-se al millor dels nivells durant la major part de la temporada si pretenen satisfer els seus objectius. I el de la UD Almeria, actual líder de la lliga de plata, és, sens dubte, el d'ascendir de forma directa.

Per poder mantenir la seva bona dinàmica actual, l'equip de Rubi s'està plantejant acudir al mercat per reforçar alguna de les seves línies. Per exemple, el tècnic de Vilassar de Mar reconeix que la seva parcel·la defensiva podria comptar amb alguna arribada per millorar les seves prestacions. I, per a això, ha dirigit els seus prismàtics a un dels seus exequipos.

La UD Almeria ha posat els seus ulls en Sergi Gómez, primer capità del RCD Espanyol, amb l'objectiu de reforçar la seva línia defensiva, segons ha informat el periodista Juan Velázquez. El central català, un dels artífexs de l'ascens blanc-i-blau la passada temporada, ha vist dràsticament reduït el seu protagonisme amb l'arribada de la Lliga EA Sports, degut, entre altres coses, a la competència que suposen Kumbulla i Leandro Cabrera, els actuals titulars en l'eix de la defensa a les ordres de Manolo González. Davant aquesta situació, el conjunt indàlic, dirigit per Rubi, hauria iniciat contactes formals amb l'Espanyol per conèixer la viabilitat de l'operació.

| RCDE

El quart en discòrdia

El poc protagonisme de Sergi Gómez en la present temporada es reflecteix en les seves dades de competició: només 13 partits disputats (11 a LaLiga i 2 a la Copa del Rei), sense haver sumat minuts en els últims compromisos. L'arenyenc va ser clau en l'ascens la passada campanya, sent un home fix a la rereguarda, a més de capità i un dels líders del vestidor. No obstant això, des que l'equip va fer el salt a la màxima categoria, la confiança de Manolo González en ell s'ha vist minvada.

Per si fos poc, el futbolista, de 32 anys, manté contracte fins al juny de 2025 i, en principi, no es preveuen converses per renovar aquest vincle. L'Espanyol, conscient que el defensa podria sortir gratis més endavant, es planteja facilitar la seva marxa aquest mateix gener, en cas de trobar una proposta satisfactòria per a les dues parts. Aquest escenari obre la porta a l'opció Almeria, que, després d'un inici de temporada que genera dubtes a la zona defensiva, pretén incorporar un defensa amb experiència i solvència. Rubi, que ja coneix la feina de Sergi Gómez en altres contextos, valora positivament la seva capacitat de lideratge i versatilitat.

| RCDE

No és la primera vegada que l'internacional català (amb experiència en les categories inferiors de la selecció espanyola) sona per a altres destins en aquest mercat. El Monza de la Serie A, segons s'ha sabut, va estar a prop de fitxar-lo, però finalment va optar per una opció més jove (Lekovic). Aquest moviment frustrat va deixar la porta oberta perquè la UD Almeria s'interessés per la seva situació, confirmant així el rumor que circulava en les últimes setmanes sobre un presumpte contacte entre el quadre roig-i-blanc i l'entitat perica.

De completar-se el traspàs, Sergi Gómez posaria fi a la seva segona etapa a Primera amb l'Espanyol, després d'haver passat anteriorment pel Celta de Vigo i Sevilla. Amb un valor de mercat proper als 900.000 euros segons Transfermarkt, el català podria recalar a Almeria en cerca de minuts i d'un entorn on tornar a ser important. Mentrestant, el conjunt andalús, necessitat de reforços per a la defensa, veu amb bons ulls sumar un central de la seva experiència i que, a més, va exercir de capità i referència defensiva a la categoria de plata. Quedarà per veure si la negociació culmina satisfactòriament, encara que totes les parts semblen encaminades cap a un acord que beneficiï jugador i clubs.