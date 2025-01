Se'n va: Carlos Corberán no el vol al València

Les urgències al València han portat el club a realitzar canvis significatius en la seva plantilla durant el mercat d'hivern. Encara que la prioritat de Carlos Corberán se centrava a reforçar la parcel·la ofensiva (d'aquí l'arribada d'Umar Sadiq des de la Real Sociedad) i a apuntalar el lateral dret amb incorporacions com la de Max Aarons (cedit per l'AFC Bournemouth), també es treballa en les sortides de futbolistes que no entren en els plans del nou tècnic.

Hi ha diversos jugadors que el nou míster valencià ha identificat que no tenen el nivell per integrar una plantilla d'un club com el València. I per això ja ha instat al màxim accionista, Peter Lim, a desprendre's d'algun d'ells. Per exemple, és el cas de Maximiliano Caufriez.

La veritat és que l'operació per Caufriez va aixecar moltes celles ja des del primer moment. Va arribar procedent del modest Clermont Foot de la Ligue 1 francesa, cedit fins al juny de 2025, després d'una trajectòria per clubs com Sint-Truiden, Waasland-Beveren, Spartak de Moscou o Standard de Lieja. Tot i així, Rubén Baraja el va triar com a alternativa polivalent per a la defensa i altres posicions (centrecampista defensiu o lateral). No obstant això, el jugador, com es podia augurar, no ha explotat i el seu protagonisme ha estat nul.

Només 90 minuts... i quins 90 minuts

De fet, Caufriez només ha disputat un partit oficial en el que va de curs, a LaLiga, amb 90 minuts que van resultar desastrosos. El defensa va tenir diversos errors notables, i el més dolorós va arribar en el descompte, concretament en el minut 90, quan va cometre un penal que va permetre al Getafe igualar el marcador. Aquella acció va costar dos punts molt valuosos als 'xés', que en aquell moment travessaven una situació crítica en la classificació.

Aquesta actuació va determinar l'opinió tant del cos tècnic com de l'afició. En pocs dies, "El Pipo" Baraja va quedar convençut que Caufriez no li oferia les garanties necessàries, i el nou entrenador, Corberán, tampoc ha variat aquest criteri, donant-li la puntilla definitiva. El belga va passar a un segon pla, sense gairebé minuts ni protagonisme. En lloc d'insistir amb ell, Corberán prefereix esperar que es recuperi del tot Mouctar Diakhaby, qui s'unirà als joves Christian Mosquera, César Tárrega i Yarek.

| VCF

Mentre el València s'esforça a quadrar comptes per incorporar més reforços, resulta imprescindible donar sortida als jugadors amb els quals no es compta. Caufriez encapçala aquesta llista. El club ja ha iniciat contactes per resoldre la cessió de forma anticipada i aconseguir que el central torni al seu club d'origen, el Clermont Foot, com més aviat millor. L'objectiu és alliberar una fitxa i evitar un buit innecessari en la plantilla.

La direcció esportiva valencianista entén que mantenir el defensor belga fins a final de temporada seria contraproduent, màxim quan la inversió en la seva fitxa suposa un llast addicional en el límit salarial. A més, la seva falta de minuts no fa més que devaluar el seu valor de mercat, fixat actualment en 1,5 milions d'euros segons la web especialitzada Transfermarkt.