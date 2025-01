100 milions d'euros: El preu que el Barça hauria de pagar per un antic somni

El FC Barcelona, al llarg de la seva història, en major o menor mesura, s'ha caracteritzat per comprar car i vendre barat. Pel que fa a les compres, els clubs venedors sabien que el club tenia diners procedents de vendes anteriors i eren durs en les seves negociacions. En el capítol de vendes, els compradors es van aprofitar d'un estat de necessitat per diferents motius (econòmic, d'organització de plantilla, etc.)

El Barça sempre ha anat darrere de Bruno Guimaraes. El podia haver aconseguit més barat, però es va escapar el tren. Ara, el brasiler s'ha convertit en un dels millors migcampistes de la Premier League. El brasiler va arribar a Newcastle fa justament 3 temporades procedent de l'Olympique Lyonnais per 42 milions d'euros. Va ser un dels primers fitxatges de l'era Saudí. El seu enorme rendiment ha estat fonamental perquè el Newcastle passés de ser un equip que lluitava per no baixar a lluitar per entrar a la Champions League i per guanyar alguna copa.

| F.C. Barcelona, Africa Images

Des de la seva arribada, ha disputat 134 partits de 141, 119 dels quals com a titular. La temporada passada va ser el jugador més utilitzat per Howe i, aquest any, a aquestes alçades de la temporada, també ho és. Destaca per tenir últim pas i pas entre línies, per ser un perill quan se li deixa espai per pensar, per sentir-se còmode en els contextos d'anada i tornada i per tenir problemes quan ha de córrer cap enrere.

Aquesta temporada, amb Tonali al costat, el brasiler està més alliberat i està mostrant una versió extremadament bona. De fet, la ratxa del Newcastle que l'ha portat a lluitar per la Champions League no s'entendria sense el carioca.





El 2024, va ser el jugador de la Premier League que més faltes va rebre, amb 122. Des que va arribar al Newcastle, suma 19 gols i 24 assistències en 134 partits. El seu enorme rendiment no ha passat desapercebut per als millors clubs d'Europa, qui, tot i el potencial econòmic del Newcastle, el volen portar. Al jugador, que té contracte fins al 2028, se l'ha vinculat, últimament, amb el Manchester City, qui necessita incorporar un futbolista al mig del camp per tapar l'enorme sagnia que ha deixat la lesió de Rodri.

De fet, quan se li va preguntar al mateix migcampista brasiler sobre el rumor, aquest va assegurar que Pep Guardiola estava enamorat del seu futbol. També se l'ha rumorejat amb el Real Madrid, el Barça i el PSG. Ara bé, el club anglès ha deixat clar que no estan disposats a malvendre el talentós migcampista brasiler, així que han establert un preu de sortida de més de 100 milions d'euros.



Un fet que pot ser fonamental pel futur de Bruno Guimaraes és si l'equip aconsegueix classificar-se per a una competició europea. Tal com hem comentat anteriorment, el Newcastle és sisè a la Premier League. El club dirigit per Howe està a 2 punts de la Champions League. Abans d'aquest cap de setmana, els "magpies" havien acumulat 9 victòries consecutives entre totes les competicions. A més, el Newcastle està viu en les dues copes.

A la HACE Cup estan classificats per als setzens de final contra el Birmingham. D'altra banda, a la Carabao Cup estan a les semifinals. A l'anada d'aquesta van guanyar 0 a 2 a l'Arsenal, per la qual cosa tenen peu i mig a la final, on s'enfrontaran al Tottenham o al Liverpool.