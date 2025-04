Tuit surrealista de Tomás Roncero després del pas del Barça a semis de Champions

Tot són somriures avui a la Ciutat Comtal. Sis anys després, el Barça torna a trepitjar el penúltim esglaó de la Champions League. Ho fa, a més, amb l'etiqueta d'un dels grans candidats a aixecar el títol. Líders també a LaLiga i finalistes a la Copa del Rei, el somni del trident segueix vigent per a les blaugranes. Com no havien d'abundar els somriures.

No obstant això, en el món del futbol l'exigència brilla per la seva presència i les últimes anàlisis dedicades al Barça no són del tot favorables. El cert és que, encara que aconseguissin certificar el pas a les semis del trofeu de les estrelles, el partit d'ahir a la nit a Dortmund és tremendament dolent. De fet, els de Hansi Flick van fregar el desastre i van donar ales, amb mal joc i mala actitud, a una utopiquíssima remuntada de l'elenc alemany.

| FCB

Però ja no només això. S'ha complert un mateix patró en tres dels últims quatre partits del Barça i és que, en tots ells, la conclusió ha estat la mateixa. "Ha estat el pitjor partit de l'any del Barça". Va ocórrer primer en l'empat a casa davant el Real Betis, després en la victòria per la mínima a Butarque i ahir a Dortmund. Entre mig, per descomptat, hi ha el contundent triomf per 4-0 a l'anada de les semis de la Champions.

Aquest mal moment de joc del Barça ha provocat que aficionats del Real Madrid ja no se sentin tan per sota dels culers. Fins fa uns dies, era evident que els de Hansi Flick es presentaven com pràcticament inexpugnables. El millor equip d'Europa. I del món. Però al mes d'abril, no estan convencent tant.

Després del xoc d'ahir a la nit al Signal Iduna Park, Tomás Roncero s'ha sumat a aquest vaixell amb un tuit molt de la seva habitual línia. "Al súper Barça de Flick li ha ficat tres gols l'octau de la Bundesliga. I davant Leganés i Borussia els seus jugadors no han estat capaços de marcar un gol (ho han fet els seus rivals en pròpia meta). Tres gols com tres sols. Bon símptoma per demà", va publicar.

Torn del Madrid

I encara que no estigui molt allunyat de la realitat Tomás Roncero, el cert és que l'equip al qual ell professa, el Real Madrid, no està molt millor. De fet, res més lluny de la realitat. Aquesta mateixa nit els blancs tindran l'oportunitat de demostrar si de veritat la seva mala versió mostrada en les últimes setmanes és un mer miratge o no.

De fet, els merengues han encaixat nou gols aquest curs del Barça, per la qual cosa tampoc hi ha molt de què presumir. Veurem com van les coses aquesta nit al Bernabéu.