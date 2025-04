Dani Senabre i Adrián Sánchez diuen el que molts pensen sobre Ronald Araujo

Hansi Flick va sorprendre amb algunes novetats en el seu onze inicial. El 4-0 de l'anada va permetre al tècnic alemany donar descans a alguns dels seus futbolistes més explotats, com Pedri, que acumulava 24 titularitats consecutives. També va descansar, en aquest cas obligat per lesió, Alejandro Balde, concedint el seu lloc en els esquemes a Gerard Martín. I el tercer relleu es va produir al centre de la defensa.

La parella de centrals titular de Flick són, sens dubte, Pau Cubarsí i Iñigo Martínez. No obstant això, el basc comptava amb un petit hàndicap que ja feia preveure d'entrada que potser no jugava a Dortmund. Estava apercebut. Si arriba a tenir minuts i a rebre una targeta groga, s'hauria perdut l'anada de les semifinals de la Champions. I el míster teutó no s'ho va voler jugar.

| FCB

En el seu lloc va entrar un Ronald Araujo que està vivint una temporada realment complicada. Una lesió l'ha deixat fora de l'equació durant la meitat del curs i quan es va recuperar es va trobar amb un panorama poc propici per a la seva progressió. Cubarsí i Iñigo ja eren inamovibles. Amb tot, el charrúa ha passat a ser el tercer en discòrdia. I ahir va demostrar per què.

Mateix error que l'any passat

No va fer, en termes generals, mal partit el bo de Ronald. Va estar ràpid en el tall i tan intens com de costum. Però va tenir un error imperdonable que va deixar KO al Barça. Quan l'eliminatòria semblava ja sentenciada del tot, ara sí, per als culers, un rebuig seu molt fluixet dins de l'àrea va arribar a les botes de Guirassy, que va armar la cama i va completar el seu hat-trick.

Era un 3-1 al minut 76 que donava ales als alemanys, encara que finalment va ser en va. Cal recordar que precisament als quarts de final de l'edició passada de la Champions League, Araujo va cometre un error calcat que va acabar amb gol de Dembélé i que en aquella ocasió sí que va ser mortal per als blaugrana. Són dos anys consecutius errant de la mateixa manera, cosa que ha fet esclatar alguns dels seus escèptics entre la comunitat culer.

Per exemple, els periodistes Adrián Sánchez i Dani Senabre van publicar sengles tuits criticant el nivell de l'uruguaià. El primer d'ells el va sentenciar amb un escuet però contundent "Lo de Araujo...". I el segon va ser més concís: "Araújo porta dues setmanes demanant a crits el traspàs".

La veritat és que, a dia d'avui, molts mitjans vaticinen que, com sospesava Dani Senabre, Ronald Araujo està fixat com a transferible per a Deco i la directiva culer. Serà necessària alguna venda caudalosa per quadrar comptes i el sud-americà té moltes paperetes. Ha perdut la seva condició d'inamovible i continua tenint un gran cartell a Europa.