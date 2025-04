Tweet surrealista de Tomás Roncero después del pase del Barça a semis de Champions

Todo son sonrisas hoy en la Ciudad Condal. Seis años después, el Barça vuelve a pisar el penúltimo escalón de la Champions League. Lo hace, además, con la etiqueta de uno de los grandes candidatos a levantar el título. Líderes también en LaLiga y finalistas en la Copa del Rey, el sueño del tridente sigue vigente para las azulgranas. Cómo no iban a abundar las sonrisas.

No obstante, en el mundo del fútbol la exigencia brilla por su presencia y los últimos análisis dedicados al Barça no son del todo favorables. Lo cierto es que, aunque lograran certificar el pase a las semis del trofeo de las estrellas, el partido de anoche en Dortmund es tremendamente malo. De hecho, los de Hansi Flick rozaron el desastre y dieron alas, con mal juego y mala actitud, a una utopiquísima remontada del elenco alemán.

| FCB

Pero ya no solo eso. Se ha cumplido un mismo patrón en tres de los últimos cuatro partidos del Barça y es que, en todos ellos, la conclusión ha sido la misma. "Ha sido el peor partido del año del Barça". Ocurrió primero en el empate en casa frente al Real Betis, luego en la victoria por la mínima en Butarque y ayer en Dortmund. Entre medias, por supuesto, está el contundente triunfo por 4-0 en la ida de las semis de la Champions.

Este mal momento de juego del Barça ha provocado que aficionados del Real Madrid ya no se sientan tan por debajo de los culés. Hasta hace unos días, era evidente que los de Hansi Flick se antojaban como prácticamente inexpugnables. El mejor equipo de Europa. Y del mundo. Pero en el mes de abril, no están convenciendo tanto.

Tras el choque de anoche en el Signal Iduna Park, Tomás Roncero se ha sumado a este barco con un tuit muy de su habitual línea. "Al súper Barça de Flick le ha metido tres chicharros el octavo de la Bundesliga. Y ante Leganés y Borussia sus jugadores no han sido capaces de marcar un gol (lo han hecho sus rivales en propia meta). Tres goles como tres soles. Buen síntoma para mañana", publicó.

Turno del Madrid

Y aunque no esté muy alejado de la realidad Tomás Roncero, lo cierto es que el equipo al que él profesa, el Real Madrid, no está mucho mejor. De hecho, nada más lejos de la realidad. Esta misma noche los blancos tendrán la oportunidad de demostrar si de verdad su mala versión mostrada en las últimas semanas es un mero espejismo o no.

De hecho, los merengues han encajado nueve goles este curso del Barça, por lo que tampoco hay mucho de lo que presumir. Veremos cómo van las cosas esta noche en el Bernabéu.