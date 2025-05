Hansi Flick resol el debat i anuncia el porter titular del Barça contra l'Inter

Ahir va ser una prova més complicada del que semblava a priori per als homes d'Hansi Flick. Amb el partit de tornada de les semifinals de la UEFA Champions League a la volta de la cantonada, el tècnic alemany va decidir fer diversos canvis en l'onze titular. El F.C Barcelona es trobava davant d'ells a un Valladolid ja descendit, per la qual cosa semblava l'escenari perfecte per donar descans als jugadors importants.

Flick va apostar per diversos futbolistes que normalment tenen poques oportunitats, com ho són Héctor Fort, Ansu Fati o el mateix Pau Víctor. A més, li va donar l'oportunitat de debutar a Dani Rodríguez, un noi del filial blaugrana que va acabar amb una lesió a l'espatlla que el va fer marxar abans. D'altra banda, el tècnic alemany va aprofitar per donar rodatge a jugadors que venien de lesió, com Christensen o el mateix Marc André Ter Stegen, que tornava després de 7 mesos.

Una titularitat que genera debat

Des del primer moment que Ter Stegen va començar a recuperar-se, en l'entorn barcelonista es va començar a especular amb la possibilitat que partís de titular en els pròxims duels clau. No obstant això, després de la seva titularitat d'ahir, Hansi Flick ha deixat les coses clares a tots. El porter alemany va disputar un partit discret, sense problemes, amb un únic gol encaixat, en una jugada desafortunada on no va poder fer més.

| F.C. Barcelona

El Barça va acabar guanyant 1-2, gràcies als gols de Raphinha i Fermín López. A la roda de premsa postpartit, un dels noms més repetits va ser el de Ter Stegen; amb preguntes sobre la seva possible sortida d'inici en el partit de dimarts. Encara així, Flick va ser contundent amb les declaracions i ha deixat clar qui serà el jugador que defensarà la porteria en la tornada de les semifinals de Champions davant l'Inter.

"Tek jugarà en Champions i contra el Madrid, estic molt content amb la tornada de Ter Stegen", va dir l'entrenador del F.C Barcelona. Wojciech Szczesny, sobrenomenat com Tek pel vestidor, té tota la confiança del cos tècnic català, i s'espera que segueixi sortint de partida encara que Ter Stegen s'hagi recuperat. El porter polonès viu un dels seus moments més complicats a Can Barça des de la seva arribada a principis de temporada després de la lesió de Marc davant el Villarreal.

En el partit d'anada davant l'Inter a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Szczesny no va viure la seva millor nit de blaugrana. En el primer gol de Thuram va quedar totalment vençut, i en els altres gols de córner de Dumfries es van veure les seves mancances en la defensa del joc aeri. Encara així, Flick ha tornat a deixar clar que acabarà la temporada; a més, ha parlat de com també jugarà el partit de Lliga davant el Real Madrid a casa.