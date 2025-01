El troleig de Lamine Yamal a Unai Simón en el Barça-Athletic de Bilbao de la Supercopa

El FC Barcelona va començar el 2025 amb una bona dosi d'optimisme a la Supercopa d'Espanya, després d'imposar-se per 0-2 a l'Athletic de Bilbao a la semifinal disputada a Yeda. El segon gol del duel, que va segellar el pas del conjunt blaugrana a la final, va portar la signatura de Lamine Yamal, qui va tornar a demostrar que el seu futur al club passa per nits com aquesta. Però, més enllà de la diana, el que va cridar l'atenció van ser les seves declaracions posteriors, en les quals va bromejar sobre com va enganyar Unai Simón durant la jugada decisiva.

Al terme del partit, el jovencíssim extrem culer, que va ser substituït al minut 63 després d'anotar al 52, va atendre els mitjans amb la naturalitat que el caracteritza. Amb to distès, Lamine Yamal va explicar l'anècdota del seu ‘pique’ personal amb el porter de l'Athletic: “En el gol no m'he posat nerviós. Unai sap que als entrenaments les hi tiro al segon pal i avui li ho he canviat”.

La jugada del gol es va produir després d'una assistència de Gavi pel carril dret, culminada per un xut ajustat que va sorprendre Simón al pal contrari. Segons revela el mateix Lamine, el meta bilbaí estava previngut davant la seva suposada tendència a buscar el segon pal, però el ‘19’ culer va optar per improvisar i enviar-la per la zona contrària, agafant a contrapeu el guardameta internacional amb Espanya. Per a Lamine, era una mena de “troleig”, una trampa que va deixar sense resposta l'arquer en el moment més decisiu.

Aquest gol, a més, va suposar el setè gol de Lamine Yamal amb el primer equip en el que va de temporada, coronant així la seva gran actuació en un duel crucial per al conjunt que dirigeix Hansi Flick. Després d'un final de 2024 ple de dubtes, el Barça necessitava començar l'any amb un resultat contundent i, sobretot, oferint una versió sòlida. El jove canterà, que va debutar el 29 d'abril de 2023 davant el Real Betis, s'ha convertit en un habitual de les portades pel seu exuberant talent i per seguir trencant rècords de precocitat.

Victòria important

“Començar l'any amb una victòria és molt important per a nosaltres”, va dir també. Les seves paraules reflecteixen l'augment de moral al vestidor culer, que, per moments, ha hagut de lidiar amb turbulències esportives i extradeportives a finals del curs anterior. Ara, amb l'oportunitat d'aixecar el primer títol de l'any, l'equip desitja que aquest cop d'autoritat reforci la confiança en els esquemes de Flick i que posi el Barça en el camí correcte per seguir aspirant a tot.

Mentrestant, Unai Simón, que va encaixar dos gols davant l'ofensiva blaugrana, es va prendre la broma de Lamine Yamal amb esportivitat. El guardameta basc, al terme de l'encontre, va reconèixer l'encert del futbolista de 17 anys en una jugada que no esperava. Amb aquesta espurna i la seva determinació per provar coses noves, Yamal es reafirma com un dels grans motius d'il·lusió de l'afició culer, a la qual seguirà encisant amb el seu futbol... i els seus enginyosos ‘troleos’.