El troleo de Lamine Yamal a Unai Simón en el Barça-Athletic de Bilbao de la Supercopa

El FC Barcelona arrancó el 2025 con una buena dosis de optimismo en la Supercopa de España, tras imponerse por 0-2 al Athletic de Bilbao en la semifinal disputada en Yeda. El segundo gol del encuentro, que selló el pase del conjunto azulgrana a la final, llevó la firma de Lamine Yamal, quien volvió a demostrar que su futuro en el club pasa por noches como esta. Pero, más allá de la diana, lo que llamó la atención fueron sus declaraciones posteriores, en las que bromeó sobre cómo engañó a Unai Simón durante la jugada decisiva.

Al término del partido, el jovencísimo extremo culé, que fue sustituido en el minuto 63 después de anotar en el 52, atendió a los medios con la naturalidad que le caracteriza. Con tono distendido, Lamine Yamal explicó la anécdota de su ‘pique’ personal con el portero del Athletic: “En el gol no me he puesto nervioso. Unai sabe que en los entrenos se las tiro al segundo palo y hoy se lo he cambiado”.

La jugada del tanto se produjo tras una asistencia de Gavi por el carril derecho, culminada por un disparo ajustado que sorprendió a Simón en el poste contrario. Según revela el propio Lamine, el meta bilbaíno estaba prevenido ante su supuesta tendencia a buscar el segundo palo, pero el ‘19’ culé optó por improvisar y mandarla por la zona contraria, pillando a contrapié al guardameta internacional con España. Para Lamine, era una suerte de “troleo”, una trampa que dejó sin respuesta al arquero en el momento más decisivo.

Este gol, además, supuso el séptimo tanto de Lamine Yamal con el primer equipo en lo que va de temporada, coronando así su gran actuación en un duelo crucial para el conjunto que dirige Hansi Flick. Después de un final de 2024 repleto de dudas, el Barça necesitaba comenzar el año con un resultado contundente y, sobre todo, ofreciendo una versión sólida. El joven canterano, que debutó el 29 de abril de 2023 ante el Real Betis, se ha convertido en un habitual de las portadas por su exuberante talento y por seguir rompiendo récords de precocidad.

Victoria importante

“Empezar el año con una victoria es muy importante para nosotros”, dijo también. Sus palabras reflejan el alza de moral en el vestuario culé, que, por momentos, ha tenido que lidiar con turbulencias deportivas y extradeportivas a finales del curso anterior. Ahora, con la oportunidad de levantar el primer título del año, el equipo desea que este golpe de autoridad refuerce la confianza en los esquemas de Flick y que ponga al Barça en el camino correcto para seguir aspirando a todo.

| FCB

Mientras tanto, Unai Simón, que encajó dos goles ante la ofensiva azulgrana, se llevó la broma de Lamine Yamal con deportividad. El guardameta vasco, al término del encuentro, reconoció el acierto del futbolista de 17 años en una jugada que no esperaba. Con esta chispa y su determinación para probar cosas nuevas, Yamal se reafirma como uno de los grandes motivos de ilusión de la hinchada culé, a la que seguirá encandilando con su fútbol… y sus ingeniosos ‘troleos’.