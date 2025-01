La reacció de Joan Laporta en conèixer la cautelar: Tots diuen el mateix

Jordi Farré, Marc Cornet, Víctor Font i tots els principals enemics de Joan Laporta desitjaven que Joan Laporta rebés avui una mala notícia. Resaven perquè el Consell Superior d'Esports (CSD) es pronunciés en contra de la mesura cautelar que permetia la inscripció de Dani Olmo i de Pau Víctor. Però no ho han aconseguit.

Els opositors a la junta directiva actual, que sembla que s'alegrin de les desgràcies i els contratemps que pateix el Barça, han vist com el CSD ha autoritzat finalment que Pau Víctor i Dani Olmo estiguin a disposició de Hansi Flick per poder disputar una final de la Supercopa d'Espanya. No obstant això, no podran jugar contra l'Athletic Club perquè les llicències arribaran demà.

Reacció de Joan Laporta

Les càmeres d'Esport 3 han captat l'abraçada sincera i espontània entre Joan Laporta i Enric Masip. El president i l'assessor s'han abraçat i han celebrat la decisió. En acabat, es pot veure com Laporta fa una botifarra, producte de la ràbia acumulada durant tots aquests dies. També se sent un crit d'alleujament.

Els comentaris no s'han fet esperar i alguns són molt repetitius. "Que n'aprenguin", "foteu-vos antilaportistes", s'ha pogut llegir. I és que al final, quan ja gairebé no pot respirar, Laporta sempre se'n surt amb la seva.

Supercopa d'Espanya descafeïnada

L'interès per la Supercopa ha passat a un segon pla. Els periodistes i els aficionats estaven concentrats en el que podia passar amb l'assumpte Dani Olmo. Finalment, s'ha resolt favorable al FC Barcelona.

La Supercopa d'Espanya 2025 se celebrarà a Yeda, Aràbia Saudita, del 8 al 12 de gener, a l'estadi King Abdullah Sports City, amb capacitat per a més de 60.000 espectadors. Aquest torneig seguirà el format de 'Final Four', introduït el 2019, en el qual participaran quatre equips. Els implicats en aquesta edició són el Real Madrid, com a campió de LaLiga 2023/24; el FC Barcelona, subcampió de LaLiga 2023/24; l'Athletic Club, campió de la Copa del Rei 2023/24, i el RCD Mallorca, subcampió de la mateixa competició.

El calendari començarà amb la primera semifinal el dimecres 8 de gener a les 20:00 hores (hora peninsular espanyola), en la qual s'enfrontaran l'Athletic Club i el FC Barcelona. La segona semifinal tindrà lloc el dijous 9 de gener a la mateixa hora i mesurarà el Real Madrid contra el RCD Mallorca. La final del torneig es disputarà el diumenge 12 de gener a les 20:00 hores, enfrontant els guanyadors de les semifinals. En aquesta edició, s'ha eliminat la pròrroga en cas d'empat, de manera que es procedirà directament a la tanda de penals, cosa que busca reduir la càrrega de minuts en els jugadors.

Aquesta Supercopa se celebra a Aràbia Saudita com a part d'un acord entre la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i el país asiàtic, que s'estendrà fins al 2029. Aquest contracte ha generat controvèrsia per les implicacions ètiques i comercials, però ha assegurat un elevat ingrés econòmic per a l'organització del futbol espanyol. Els partits seran transmesos a Espanya per Movistar+, i la final també estarà disponible a Orange TV, cosa que garanteix una àmplia cobertura mediàtica per als aficionats.