Lamine Yamal trenca el seu silenci sobre la renovació amb el Barça: 'El club...'

El començament de 2025 ha estat agitat per al Barça, amb sorolls de mercat i incertesa al voltant de la inscripció de certs jugadors. No obstant això, en els últims dies han arribat notícies més prometedores per a l'entitat blaugrana. En l'expedició que va viatjar a Yeda per disputar la Supercopa d'Espanya, i que va acabar vencent l'Athletic Club per 0-2 en semifinals, el gran protagonista era Lamine Yamal. L'extrem culer, ja recuperat de les seves molèsties, va tornar a la dinàmica de l'equip sota les ordres de Hansi Flick i, en paral·lel, ha volgut dissipar els dubtes sobre el seu futur.

En una entrevista concedida a CNN Sports Dubai, el canterà blaugrana ha donat la confirmació que l'afició esperava: “Renovaré el meu contracte amb el Barça”. El jove de Rocafonda, que va debutar amb el primer equip el 29 d'abril de 2023 en un Barça-Betis (jornada 32 de Lliga), deixa així clar el seu compromís amb el club de la seva vida. Encara sense precisar la data exacta en què s'estamparà la signatura, Lamine Yamal ha remarcat que desitja prolongar la seva estada: “El Barça és el club de la meva vida, espero quedar-me el major temps possible. No sé quan se signarà el contracte, però serà aviat”.

| FCB

Als seus 17 anys, l'extrem ja ha assolit un valor de mercat de 180 milions d'euros, segons l'última actualització (27 de desembre de 2024), i ha enlluernat amb la seva desimboltura al front d'atac. Aquesta temporada, acumulant 22 partits en total, s'ha destapat amb 7 gols i 12 assistències entre LaLiga, la Champions i la Supercopa d'Espanya. En els 16 encontres de lliga, per exemple, ha aconseguit 5 dianes i repartit 10 passades de gol, sumant 1 gol més en la recent Supercopa, competició on va disputar 63 minuts en la semifinal davant l'Athletic Club i va anotar per posar el definitiu 0-2.

Són els millors

El mateix Lamine, que va renovar el seu contracte a l'octubre de 2023 amb data d'expiració el 30 de juny de 2026, sosté que el vestidor creu fermament en el pla de Flick per tornar a la seva millor versió. Després d'un final de 2024 amb resultats irregulars, el jove futbolista considera que la clau passa per la concentració i per adaptar-se a les indicacions del tècnic alemany: “Flick és un entrenador diferent, amb un estil distint. Intentem adaptar-nos i crec que ho estem fent bé. El 2025 ho donarem tot per guanyar títols i volem començar amb la Supercopa”, va declarar.

| FCB

L'extrem dret culer, que ha manifestat la seva admiració per Neymar des de nen, no dubta a lloar també els seus companys i les grans figures del passat i present blaugrana. Amb un discurs de confiança, assegura que l'equip té molt clar l'objectiu de fer-se amb el títol de lliga, assenyalant que el campionat es decideix moltes vegades en els partits menys esperats: “És qüestió de concentració. Hem demostrat en moments importants que som els millors”, va reflexionar.

La figura de Lamine Yamal, descoberta al gran públic a la primavera de 2023, no deixa de créixer. Des que va irrompre davant el Betis, amb només 15 anys, la seva progressió ha estat meteòrica. Tant és així que ha passat de ser una promesa de La Masia a un jugador valorat en 180 milions d'euros, amb pes en l'onze blaugrana i la total confiança de Flick. El seu pròxim objectiu passa per confirmar aquesta renovació que ell mateix dona per segura i seguir brillant amb el dorsal 19 a l'esquena, ja sigui en Lliga, Champions o Supercopa, per escriure un nou capítol d'èxit al Barça. És la millor notícia possible per a una afició que veu en ell una nova icona.