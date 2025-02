Escull el Real Madrid, Rodrygo tremola perquè podria perdre la titularitat

Rodrygo Silva de Goes va arribar al Real Madrid el 2019 procedent del Santos. El brasiler va començar al Real Madrid Castilla on va adquirir l'experiència necessària per convertir-se en un dels millors jugadors del primer equip. El 2019 va debutar i a dia d'avui és l'extrem dret titular, l'amo d'aquesta banda, sense que ningú li faci ombra.

Els suplents que poden ocupar aquesta posició tenen poques possibilitats per culpa de l'excel·lent nivell de forma de Rodrygo. Fa dos estius, el Real Madrid va incorporar la perla turca, Arda Güler. Amb 18 anys, el jugador era indispensable en els esquemes del Fenerbahçe i en cada partit deixava detalls de qualitat que donaven a entendre que estàvem davant d'un jugador diferencial. Els millors equips d'Europa es van interessar en el mitjapunta otomà. Finalment, va acabar convertint-se en un clàssic. Barça i Real Madrid eren els millors posicionats per endur-se'l.

| YouTube

Els merengues van ser qui se'l van acabar enduent. Els madrilenys van pagar 20 milions d'euros a principis de juliol. Les lesions van marcar els primers mesos d'Arda Güler a la Comunitat de Madrid. Mostra d'això és que el seu debut es va tardar a produir. Això va ser a principis de gener. En un partit de la Copa del Rei contra l'Arandina. La seva primera titularitat en lliga no va ser fins al 26 d'abril, contra la Real Sociedad. En aquest enfrontament, va veure porteria. En total, només va disputar 12 partits, 5 dels quals com a titular. Ara bé, va acabar molt bé la temporada, ja que en els últims 5 partits va marcar 5 gols. D'aquesta manera, va acabar el curs amb 6 dianes.

Estadístiques del jugador

Aquesta temporada, Arda Güler ja ha disputat 27 partits de 36 possibles, però només en 8 ha estat titular. Només hi ha hagut 9 partits en què hagi disputat mitja hora, com a mínim. I en 15 partits ha disputat menys de 20 minuts. És el dissetè de camp que més minuts ha disputat aquesta temporada. Ha jugat 891 de 3.240 (27,5%).

De fet, només ha disputat 13 minuts més que Carvajal aquesta temporada. Endrick, Vallejo i el mateix Carvajal són els únics jugadors del primer equip del Real Madrid que han jugat menys minuts que el turc. Tot i el poc protagonisme, Arda Güler ja suma 3 gols i 5 assistències. És a dir, participa directament en un gol cada 111 minuts.

| Real Madrid, XCatalunya

El Real Madrid no el ven

És el sisè jugador que s'ha vist implicat en més gols. Brahim i Modric també han participat en 8, però amb molts més minuts. Equips com el Bayer Leverkusen, el Milan o l'Arsenal han intentat treure'l de Santiago Bernabéu, però, tot i la falta de minuts, el Real Madrid ha decidit rebutjar les ofertes. De moment, Rodrygo està tranquil. El Real Madrid no el ven. Ell vol quedar-se.

Quan Arda Güler ha tingut oportunitats, ha demostrat que és un jugador amb moltíssima personalitat. De fet, la temporada passada el vam veure buscar el gol amb xuts des del mig del camp. Haurem de veure com gestiona el Real Madrid aquesta situació, però ja hi ha qui el compara amb Ødegaard. Un altre jugador d'un talent incalculable, però que al Real Madrid no va rebre oportunitats suficients. Els aficionats del Real Madrid estan cansats de veure com Ancelotti no fa jugar un Arda Güler que sempre que ha tingut minuts ha aportat coses molt positives a l'equip blanc.