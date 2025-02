Dani Olmo emociona els aficionats del Barça amb un gest cap als pares de Gavi

No deu de ser gens senzill per a un pare presenciar un moment com el que va haver de viure Gavi. I més estant tan a prop, però, alhora, sense la capacitat de poder fer res per ell. Una cosa així els va ocórrer a primera hora de la tarda a Pablo Páez i a Gema Gaviria, pare i mare del futbolista que ja és crucial al Barça.

Gavi va arribar tard a una disputa aèria quan ni tan sols havia arribat el minut 10 de l'encontre i el seu cap va impactar amb el de Conechny. Durant uns minuts, ambdós van quedar estesos sobre el verd, sense arribar a perdre el coneixement, però sense la capacitat d'aixecar-se. Senyal inequívoca que alguna cosa no anava bé.

| Mundo Deportivo

Al final el pitjor parat va ser el jugador del Deportivo Alavés, que fins i tot va haver de ser retirat en llitera després de patir un traumatisme cranioencefàlic. Gavi, per la seva banda, va poder abandonar el camp pel seu propi peu i, encara que va insistir a tornar al verd, els serveis mèdics del club no li ho van permetre. Tal era la seva commoció que ni tan sols era capaç de recordar en quin dia es trobaven, tal com van captar les càmeres de Movistar+. Sàvia decisió, doncs, la dels metges culers.

El migcampista sevillà va haver d'acudir a realitzar-se les pertinents proves mèdiques a l'Hospital de Barcelona. No es va percebre res fora del normal, més enllà de la commoció, i el jugador va rebre l'alta pocs minuts després. Però abans de tot això, es va produir un altre esdeveniment que, també captat per Movistar+, ha aixecat molts elogis cap a Dani Olmo.

El detall de Dani Olmo

De nou lesionat, el jugador egarenc presenciava el duel entre Barça i Alavés a la llotja de l'Estadi Olímpic juntament amb altres baixes i amb familiars de companys d'equip. Precisament davant d'ell s'asseien els pares de Gavi, acompanyats també per la germana i la parella del futbolista.

Després que els metges atenguessin el sevillà, Dani Olmo va baixar a la banqueta del Barça per preguntar què havia passat amb Gavi. Li ho van explicar i l'ex del Leipzig ho va traslladar immediatament als progenitors del '6' culer. Un acte que ha provocat una pluja d'elogis dirigits a Olmo. "Aquests detalls parlen molt d'una persona", comentava el compte @FCB_nenn.

Amb tot, tot apunta que Gavi estarà disponible per visitar Mestalla dijous en els quarts de final de la Copa del Rei. Qui encara no se sap si arribarà és Dani Olmo, que es recupera encara d'una sobrecàrrega al soli i que, a causa d'aquesta dolència, ja s'ha perdut quatre partits. Des de la seva arribada a la Ciutat Comtal a l'estiu, han estat 12 els enfrontaments en què ha estat absent per lesió.