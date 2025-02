La clara petició de Claudio Giráldez a Marián Mouriño

El Celta va viure una tarda infausta a Mestalla, que es va saldar amb una nova derrota que alimenta els dubtes sobre el rumb de l'equip. Amb una ratxa de quatre partits consecutius sense guanyar a LaLiga, l'afició ha començat a mostrar certa preocupació per la situació. Així i tot, en el club hi ha confiança en poder revertir aquesta dinàmica negativa.

A la sala de premsa, el tècnic celeste no va eludir les preguntes sobre el rendiment recent dels seus. Va insistir que els fitxatges poden marcar la diferència a la segona volta, sobretot després d'haver sortit jugadors clau en atac. “Jo preferia que s'acabés aviat el mercat, que no hi hagués massa moviment, encara que caldrà fer algun fitxatge més”, va reconèixer, conscient que l'equip necessita saba nova per afrontar el que queda de temporada.

Es preveu que la directiva respongui a les necessitats plantejades per Giráldez, qui considera que cal reforçar la plantilla abans que sigui massa tard. La lesió del capità, Iago Aspas, complica encara més el panorama, si bé l'entrenador té esperances de poder comptar amb ell en la pròxima cita: “A veure si tenim la sort de poder tenir a Iago en el partit de casa contra el Betis. Estarà allà, en dubte”. Recuperar la gran referència de l'atac seria un impuls anímic imprescindible.

Iker Losada, l'últim en arribar

La clara petició de l'entrenador respecte dels fitxatges ha anat dirigida a Marián Mouriño, la presidenta del Celta, perquè no es quedi de braços plegats en aquest últim dia del mercat. Això sí, tot apunta que la plantilla celeste no tindrà cap cara nova i que Claudio Giráldez haurà de tirar amb el que té fins a final de temporada.

L'últim en arribar va ser Iker Losada, que fins i tot va tenir minuts ja en el duel de Mestalla. “Ens aportarà amb les sortides que hem tingut en les posicions de dalt, i en acabar la temporada veurem si hem encertat o no”, va assenyalar el míster. No obstant això, no té dubtes que el Celta necessita un gir de timó, després de sumar només 1 punt dels últims 12 i situar-se com l'equip menys en forma de 2025.

Mentrestant, la tensió creix en un entorn que veia lluny la batalla pel descens fa tot just unes setmanes. Enllaçar mals resultats i veure com els rivals directes van sumant punts ha col·locat el Celta en una tessitura incòmoda, propera als llocs de perill. Tot queda supeditat a la resposta de Marián Mouriño, qui té a les seves mans la possibilitat de donar un impuls extra a un equip necessitat de punts i confiança per evitar mals majors en el tram decisiu del campionat.