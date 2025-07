Ho està petant a Itàlia: Rayo Vallecano i Celta de Vigo es barallen per ell

El mercat de fitxatges d'estiu segueix deixant moviments interessants i rumors que agiten els clubs espanyols, especialment aquells que volen reforçar les seves plantilles per afrontar múltiples competicions. En aquesta ocasió, un davanter que està brillant inesperadament durant la pretemporada a Itàlia s'ha situat al centre de l'interès de diversos equips de LaLiga, que valoren la seva incorporació per diverses raons.

Iván Azón està recuperant la millor versió que va exhibir al Zaragoza, on va deixar xifres importants amb 25 gols i 9 assistències en 144 partits a Segona Divisió. Ara, en plena pretemporada amb el Como 1907, ha marcat tres gols en els dos últims partits amistosos, brillant especialment davant el Lille i l'Al Ahli. El seu enteniment amb jugadors com el grec Tasos Douvikas està sent clau en aquest renaixement futbolístic.

Aquest rendiment notable ha tornat a situar el seu nom a l'òrbita del mercat, encara més perquè l'equip italià està reforçant la parcel·la ofensiva amb nous fitxatges, cosa que podria reduir les oportunitats d'Azón a la Serie A. El seu futur al club del nord d'Itàlia és incert tot i tenir contracte fins al juny de 2029.

| Real Zaragoza

Rayo i Celta, a l'aguait

Per al Celta de Vigo, Iván Azón és una alternativa molt interessant després de complicar-se el retorn de Borja Iglesias des del Real Betis. Segons ha informat el periodista Alfredo Pedullà, la directiva celeste ha posat la lupa en Azón perquè tant el cost del traspàs com el salari del davanter s'ajusten perfectament al seu pressupost. A més, la seva joventut i projecció el fan especialment atractiu per als viguesos.

Per la seva banda, el Rayo Vallecano també té a la seva agenda el davanter espanyol per reforçar una plantilla que afrontarà competicions europees aquesta temporada. L'equip madrileny vol incorporar qualitat i joventut al seu atac, i Azón encaixa perfectament amb el perfil que volen sumar.

Una oportunitat per rellançar la seva carrera a Espanya

La competència entre Celta i Rayo Vallecano per Iván Azón podria afavorir el jugador en el seu retorn a Espanya, on podria recuperar plenament la seva carrera després d'un començament complicat a Itàlia per les seves lesions musculars i molèsties al genoll. L'oportunitat de jugar en competició europea amb qualsevol d'aquests equips també és un al·licient important per al davanter.

Tots dos clubs hauran ara de negociar amb el Como 1907, que encara no ha definit la fórmula per a la seva sortida. Amb poc més d'un mes per al tancament del mercat, Iván Azón podria convertir-se en un dels moviments més interessants de l'estiu per als equips que busquen joventut, gol i potencial de futur.