Tiemblan en Valencia: El poderoso equipo que quiere a Javi Guerra

La tranquilidad nunca dura demasiado en Mestalla. Cuando el valencianismo empezaba a saborear una nueva era de ilusión bajo el mando de Carlos Corberán, la atención mediática y de los grandes clubes europeos vuelve a posarse sobre uno de los pilares del proyecto: Javi Guerra. El joven centrocampista, que ha recuperado su mejor versión desde la llegada del nuevo técnico, se encuentra ahora en el punto de mira de un gigante europeo que amenaza con romper el equilibrio que el club había empezado a construir.

La explosión de Guerra bajo Corberán

No se puede entender el resurgir del Valencia sin hablar de Javi Guerra. El futbolista de Gilet había vivido una etapa de cierto estancamiento durante la primera mitad de la temporada, pero todo cambió con el aterrizaje de Carlos Corberán. Desde entonces, se convirtió en una pieza clave en el centro del campo, aportando equilibrio, llegada y liderazgo. Su rendimiento ha sido tan destacado que no solo ha sido titular indiscutible, sino que también ha sido nombrado capitán de la selección española sub-21 en el Europeo que se disputa en Eslovaquia.

Ese torneo, donde está brillando con luz propia, ha servido para amplificar el interés de varios equipos. Pero hay uno que ya ha dado el primer paso: el AC Milan. El conjunto italiano, necesitado de una renovación profunda tras una temporada decepcionante, ha puesto el foco en Guerra como refuerzo prioritario para su centro del campo. Así lo han aseverado varios medios de comunicación, tanto de tirada regional como de tirada nacional.

| VCF

El Milan aprieta: estrategia repetida y una oferta rechazada

Según informaron varios medios la semana pasada, el Milan presentó una primera oferta por el jugador de 16 millones fijos más 4 en variables. Una cantidad que en Mestalla consideraron insuficiente y que fue rápidamente rechazada. No es la primera vez que el club rossonero actúa con esta táctica: ya lo hizo hace dos veranos con Yunus Musah. Entonces, también arrancaron con una propuesta baja y acabaron pagando la cifra que exigía el Valencia: 20 millones.

Ahora, los italianos planean repetir jugada. Todo apunta a que volverán con una segunda oferta en los próximos días, esta vez más cercana a los 25 o incluso 30 millones, cifra que el Valencia considera adecuada si se tiene en cuenta que el 30 % del traspaso iría directamente al Villarreal, antiguo club formador del futbolista.

Renovar o vender: el dilema del Valencia

En las oficinas de Mestalla, el caso de Javi Guerra se ha convertido en una prioridad. La postura oficial del club es clara: quieren renovarle. El propio Corberán volvió de Singapur con el encargo de blindar a sus jugadores clave, y Javi Guerra encabeza esa lista. Pero renovar no será sencillo. El jugador y su entorno aspiran a una mejora salarial que lo sitúe entre los mejor pagados de la plantilla, y aunque el club está dispuesto a hacer un esfuerzo, la situación económica sigue siendo limitada.

| RTVE

Por ahora, no hay una oferta formal de renovación sobre la mesa. Sí ha habido contactos y una reunión en la que se le trasladó al representante del futbolista el deseo del club de mantenerlo. Javi Guerra, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones su deseo de seguir en Valencia, aunque ha dejado claro que su continuidad dependerá del proyecto deportivo que se le proponga. En declaraciones recientes, aseguró tener contrato hasta 2027 y estar tranquilo, acostumbrado ya al ruido del mercado.

Un futbolista con la cabeza en su sitio

A diferencia de otros casos recientes, Guerra no está forzando su salida. Desde la concentración con la selección, ha dejado claro que su única preocupación ahora es rendir en el Europeo. No quiere distracciones ni presiones externas. “Sí, tengo contrato en vigor con el club hasta 2027. Me quedan dos años. El ruido en Valencia es habitual cada verano con muchos jugadores, pero ya estoy acostumbrado”, explicó en una entrevista a MARCA.

Su madurez sorprende. Con solo 21 años, sabe que su futuro se decidirá después del torneo y que cualquier paso en falso podría frenar su progresión. Si se queda, lo hará como líder de un proyecto ilusionante. Si se va, solo será a un club con peso europeo y capacidad para impulsar su carrera. Y aunque el Milan no jugará en Europa esta temporada, su historia y el proyecto que lidera Igli Tare podrían convencerle si la oferta satisface a todas las partes.