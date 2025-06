Míchel dona l’OK: el Girona es fixa en un extrem búlgar

per Joan Grimal

El Girona FC ha iniciat el mercat de fitxatges d'estiu amb discreció, però no amb passivitat. Malgrat que encara no ha tancat cap incorporació per a la pròxima temporada, la direcció esportiva està treballant amb sigil, seguint de prop diversos jugadors que podrien reforçar l'equip de Míchel.

El club català vol reforçar la seva plantilla sense comprometre la seva identitat ni la seva economia. Per això, aposta per jugadors joves, amb potencial de creixement i amb condicions per adaptar-se a l'estil de joc de Míchel. En aquest context, la mirada del Girona s'ha posat sobre un futbolista veloç, tècnic i amb gol, que ha despertat l'interès de diversos clubs del continent.

Un jugador amb present… i molt futur

Aquesta temporada ha disputat 31 partits a l'Eredivisie amb el PEC Zwolle, on ha aconseguit anotar 6 gols i repartir 6 assistències. Unes xifres més que interessants per a un jugador de només 23 anys que encara no ha assolit el seu sostre futbolístic.

A més, el seu perfil encaixa perfectament amb la política esportiva del Girona. Es tracta d'un jugador jove, ja internacional amb la seva selecció, amb experiència en lligues competitives i, el que és més important, amb un marge de millora que podria convertir-lo en una peça molt valuosa per a l'equip o fins i tot en una futura venda.

Un altre factor que facilita la seva possible incorporació és la seva vinculació contractual. Pertany al Lommel SK, un club de la segona divisió belga que, igual que el Girona, forma part del City Football Group. Aquesta relació entre entitats podria aplanar el camí per a una operació ràpida i sense grans complicacions econòmiques.

Competència pel seu fitxatge

Tot i el seu baix perfil mediàtic, aquest jugador no ha passat desapercebut al radar d'altres clubs europeus. Equips com el Twente, també de l'Eredivisie, i diversos conjunts de la Bundesliga han mostrat interès a fer-se amb ell. Aquesta competència obliga el Girona a moure's amb agilitat si vol assegurar-se el fitxatge.

Tanmateix, a Montilivi saben que no s'han de precipitar. El club està valorant altres opcions com a prioritat, però manté aquest nom a la seva llista de reforços “segurs”, jugadors que podrien fer un salt qualitatiu a l'equip sense suposar una gran inversió i amb el suport de l'ecosistema del City Group, que ja ha facilitat altres incorporacions en el passat.

Un talent dels Balcans amb segell internacional

Malgrat que el seu nom encara no ressoni amb força entre l'afició espanyola, aquest jugador ha anat guanyant notorietat al seu país i a les competicions on ha participat. És internacional absolut amb Bulgària, un detall que demostra la seva progressió i que li atorga una experiència important malgrat la seva joventut.

El Girona segueix amb atenció cadascun dels seus moviments, les seves estadístiques i la seva evolució física i tècnica. La decisió final dependrà de com avanci el mercat en les pròximes setmanes, de les necessitats específiques de l'equip i de la possible sortida d'alguns jugadors actuals.

Però si tot segueix el seu curs, aquest jove podria vestir-se de blanc-i-vermell més aviat que tard. El seu nom és Filip Krastev, i el Girona creu que podria ser una aposta guanyadora.