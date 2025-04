Repassada espectacular de Carlo Ancelotti sobre Endrick: 'No pot...'

per Iker Silvosa

El Real Madrid es manté ferm en la lluita pel títol de LaLiga després d'aconseguir una valuosa victòria davant el Getafe per 0-1. Aquest triomf permet als blancs mantenir a quatre punts la distància amb el FC Barcelona, una diferència vital amb només cinc jornades per davant i un Clàssic decisiu a l'horitzó. No obstant això, l'atenció no es va centrar únicament en els tres punts, sinó en el comportament d'una de les promeses merengues sobre la gespa.

Endrick en el focus de la polèmica

El brasiler Endrick va ser protagonista indiscutible del matx, encara que no precisament per un rendiment positiu. La seva actuació va estar marcada per dos moments controvertits que van desencadenar dures crítiques del seu entrenador, Carlo Ancelotti.

| Real Madrid

Primer, Endrick va protagonitzar una jugada conflictiva en la qual va estar a punt d'agredir un defensor rival. Encara que finalment no va rebre sanció, l'acció va deixar entreveure el seu nerviosisme en moments clau. Minuts després, en una jugada clara per brindar més avantatge al Real Madrid, el jove davanter va intentar resoldre amb una vaselina davant el porter del Getafe, acció que no només va fallar, sinó que va molestar especialment al tècnic italià.

Carlo Ancelotti va ser taxatiu en roda de premsa al referir-se a aquest intent fallit d'Endrick: "No pot fer aquestes coses, és jove i ha d'aprendre, però aquestes coses en el futbol no existeixen. Ha de xutar el més fort que pugui. Això no és un club de teatre". Aquesta crítica oberta reflecteix l'exigència màxima que imposa Ancelotti als seus jugadors, independentment de l'edat o experiència.

La seva titularitat davant el Getafe tenia com a objectiu oferir-li rodatge i confiança, però el que va succeir podria afectar la seva participació en pròxims encontres decisius. El missatge d'Ancelotti és clar: la prioritat és l'eficàcia sobre el terreny de joc i no el lluïment individual.

Altres declaracions destacades de Carlo Ancelotti

La compareixença d'Ancelotti també va deixar diversos titulars importants sobre l'equip i els seus pròxims compromisos. El tècnic va confirmar una preocupant lesió de Camavinga: "Té una molèstia a la cama i és difícil de recuperar per al dissabte", la qual cosa podria obligar-lo a buscar alternatives immediates.

Sobre la possible solució al lateral esquerre, Ancelotti va ser breu i directe: "Fran García". Això indica clarament qui serà l'elegit al lateral esquerre el dissabte.

De cara a la final de la Copa del Rei contra el Barcelona, Ancelotti va destacar la importància de l'equilibri: "En una final cal defensar bé, i després tindrem les nostres oportunitats en atac", reconeixent que, encara que "una final és una final i tot pot passar", el Barcelona parteix lleugerament com a favorit.

El tècnic també va valorar positivament a Arda Güler: "Ha jugat amb qualitat i tranquil·litat. El seu futur serà com a interior perquè té una qualitat fenomenal", encara que va admetre que necessita millorar en els duels físics.

Sobre la falta de gol, Ancelotti va reconèixer la necessitat de més contundència: "Ens falta efectivitat, especialment en el primer temps", alhora que va destacar positivament a Brahim Díaz pel seu rendiment complet i va afirmar no tenir dubtes amb Rodrygo de cara a la final de Copa: "Confio totalment en ell".