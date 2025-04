Tremenda rajada de Carlo Ancelotti sobre Endrick: 'No puede...'

El Real Madrid se mantiene firme en la pelea por el título de LaLiga tras conseguir una valiosa victoria frente al Getafe por 0-1. Este triunfo permite a los blancos mantener a cuatro puntos la distancia con el FC Barcelona, una diferencia vital con solo cinco jornadas por delante y un Clásico decisivo en el horizonte. Sin embargo, la atención no se centró únicamente en los tres puntos, sino en el comportamiento de una de las promesas merengues sobre el césped.

Endrick en el foco de la polémica

El brasileño Endrick fue protagonista indiscutible del encuentro, aunque no precisamente por un desempeño positivo. Su actuación estuvo marcada por dos momentos controvertidos que desencadenaron duras críticas de su entrenador, Carlo Ancelotti.

| Real Madrid

Primero, Endrick protagonizó una jugada conflictiva en la que estuvo a punto de agredir a un defensor rival. Aunque finalmente no recibió sanción, la acción dejó entrever su nerviosismo en momentos clave. Minutos después, en una jugada clara para brindar más ventaja al Real Madrid, el joven delantero intentó resolver con una vaselina frente al portero del Getafe, acción que no solo falló, sino que molestó especialmente al técnico italiano.

Carlo Ancelotti fue tajante en rueda de prensa al referirse a este intento fallido de Endrick: "No puede hacer estas cosas, es joven y tiene que aprender, pero esas cosas en el fútbol no existen. Tiene que tirar lo más fuerte que pueda. Esto no es un club de teatro". Esta crítica abierta refleja la exigencia máxima que impone Ancelotti a sus jugadores, independientemente de la edad o experiencia.

Su titularidad frente al Getafe tenía como objetivo ofrecerle rodaje y confianza, pero lo sucedido podría afectar su participación en próximos encuentros decisivos. El mensaje de Ancelotti es claro: la prioridad es la eficacia sobre el terreno de juego y no el lucimiento individual.

Otras declaraciones destacadas de Carlo Ancelotti

La comparecencia de Ancelotti también dejó varios titulares importantes sobre el equipo y sus próximos compromisos. El técnico confirmó una preocupante lesión de Camavinga: "Tiene una molestia en la pierna y es difícil de recuperar para el sábado", lo que podría obligarle a buscar alternativas inmediatas.

Sobre la posible solución en el lateral izquierdo, Ancelotti fue breve y directo: "Fran García". Esto indica claramente quién será el elegido en el lateral izquierdo el sábado.

De cara a la final de la Copa del Rey contra el Barcelona, Ancelotti destacó la importancia del equilibrio: "En una final hay que defender bien, y luego tendremos nuestras oportunidades en ataque", reconociendo que, aunque "una final es una final y todo puede pasar", el Barcelona parte ligeramente como favorito.

El técnico también valoró positivamente a Arda Güler: "Ha jugado con calidad y tranquilidad. Su futuro va a ser como interior porque tiene una calidad fenomenal", aunque admitió que necesita mejorar en los duelos físicos.

Sobre la falta de gol, Ancelotti reconoció la necesidad de más contundencia: "Nos falta efectividad, especialmente en el primer tiempo", al tiempo que destacó positivamente a Brahim Díaz por su desempeño completo y afirmó no tener dudas con Rodrygo de cara a la final de Copa: "Confío totalmente en él".