Nou objectiu de l'Atlètic de Madrid a l'estiu per reforçar la seva defensa

per Iker Silvosa

L'Atlètic de Madrid continua perfilant la seva planificació de cara a la pròxima temporada, especialment en una zona crítica: la defensa. Amb sortides importants previstes i cessions que arriben al seu final, el club madrileny ha d'assegurar fitxatges estratègics per mantenir un nivell competitiu que li permeti lluitar per tots els títols en joc.

El conjunt dirigit per Diego Pablo Simeone travessa una temporada amb alts i baixos en el pla defensiu. Encara que tradicionalment la solidesa ha estat un senyal d'identitat en els esquemes del tècnic argentí, els recents moviments en la plantilla han generat certa inestabilitat. Les sortides imminents d'Axel Witsel i César Azpilicueta, els contractes dels quals expiren al juny, a més del final de la cessió de Clément Lenglet des del FC Barcelona, obliguen a una reestructuració profunda de l'eix central.

| Twitter

Així, de cara a l'estiu, els colchoneros podrien començar la pretemporada amb només dos centrals de garanties en plantilla: José María Giménez i Robin Le Normand. Aquesta situació porta el club a explorar el mercat amb urgència i determinació, buscant un defensor que s'adapti a l'estil aguerrit i tàcticament disciplinat del Cholo.

Cristian 'Cuti' Romero: objectiu prioritari de l'Atlètic

Entre els noms que destaquen en l'agenda blanc-i-vermella ressona amb força el de Cristian "Cuti" Romero, actual jugador del Tottenham Hotspur, tal com ha assegurat Estadio Deportivo. El defensor argentí, de 26 anys, és una prioritat absoluta per a Simeone, qui valora enormement la seva intensitat defensiva, lideratge i contundència en el joc aeri.

Romero, conegut popularment com el "Kaiser" a causa del seu estil dominant en la defensa, s'ha convertit en un dels defenses més respectats a la Premier League des de la seva arribada procedent de l'Atalanta per 50 milions d'euros. A més, el seu rendiment al Mundial de Qatar 2022, on va ser fonamental perquè l'Argentina aconseguís el títol, va elevar encara més la seva cotització internacional.

El rendiment de Romero a Anglaterra justifica plenament l'interès de l'Atlètic. En la present temporada ha destacat per la seva eficàcia en duels individuals, interceptacions oportunes i precisió en passades des del fons. L'argentí lidera diverses estadístiques defensives del Tottenham, incloent bloquejos, rebutjos i recuperacions.

No obstant això, el seu fitxatge presenta un desafiament important en termes econòmics. El Tottenham no té intenció de facilitar la seva sortida i hauria taxat inicialment el jugador en prop de 80 milions d'euros, una xifra fora de l'abast actual del club madrileny. La direcció esportiva de l'Atlètic espera negociar un preu més raonable, al voltant de 40 o 50 milions d'euros, confiant en la predisposició del jugador per recalar al Wanda Metropolitano.

L'Atlètic compta amb un factor clau: la il·lusió del jugador per treballar sota les ordres de Simeone i unir-se a la creixent comunitat argentina al vestidor blanc-i-vermell. Aquest desig del futbolista podria ser determinant en la negociació, pressionant indirectament el Tottenham per facilitar una operació que beneficiï totes les parts involucrades.