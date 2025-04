Alfredo Duro i Tomás Roncero alimenten la teoria de la conspiració: 'El VAR...'

La jornada 33 de LaLiga va deixar una d'aquelles nits on el futbol es barreja amb la controvèrsia. El FC Barcelona va aconseguir imposar-se per la mínima al RCD Mallorca a Montjuïc (1-0), però més enllà del resultat i dels tres punts, el que ha acaparat l'atenció ha estat una acció en la qual el VAR va anul·lar un gol als balears per un fora de joc que, per a molts, no va existir. Les xarxes socials van cremar, i les veus més mediàtiques del madridisme no van trigar a reaccionar.

Domini blaugrana sense premi a la primera part

L'equip de Hansi Flick va sortir des del primer minut decidit a resoldre el partit per la via ràpida. Amb un onze en el qual destacaven rotacions i joves com Héctor Fort o Ansu Fati, el Barça va arraconar el Mallorca al seu camp durant tota la primera part. Van ser 24 xuts només en aquells 45 minuts, una xifra que no es veia a la Lliga des de la temporada 2003-2004. El porter Leo Román va ser l'heroi de l'equip bermelló, amb aturades de tots els colors.

Malgrat el domini absolut, el gol no arribava. I enmig d'aquest setge blaugrana, va ocórrer l'inesperat: el Mallorca va caçar una contra i va anotar el 0-1. El gol va ser obra de Mateo Morey, però l'alegria va durar només uns segons. L'àrbitre Ortiz Arias el va anul·lar després de rebre el senyal del VAR. L'explicació: fora de joc mil·limètric.

El VAR, protagonista una vegada més

El més cridaner no va ser només la decisió, sinó la velocitat amb què es va prendre: només 15 segons. En aquest breu lapse, es va analitzar una jugada ajustadíssima sense mostrar línies clares ni una repetició concloent. Les xarxes van esclatar. Molts es preguntaven si realment era possible avaluar amb tanta certesa una jugada així en tan poc temps.

La polèmica es va intensificar quan veus com la d'Alfredo Duro es van sumar amb duresa. El tertulià ho va dir alt i clar:

"Gol anul·lat al Mallorca per fora de joc inexistent!! Seguim demostrant que la Lliga Negreira està en plena forma!!!"

Una frase que resumeix el sentir de molts aficionats madridistes i neutrals que no van veure clara l'anul·lació.

A les crítiques de Duro s'hi va sumar Tomás Roncero, que no es va quedar callat i va llançar un altre dard:

"Gol anul·lat al Mallorca estant aparentment en línia. El del VAR resol el tema en 7 segons. No es tallen un pèl. Una altra vegada un acte de fe per creure's els ninotets que posen."

Roncero, fidel al seu estil, va tornar a carregar contra el que considera una justícia selectiva quan el Barça és al camp.

El gol d'Olmo i el desenllaç

Després del descans, el Barcelona va tornar a sortir amb la mateixa intensitat. El Mallorca, que havia resistit fins el moment, es va caure en una jugada en la qual Dani Olmo, molt participatiu durant tot el partit, va aprofitar un rebuig per marcar l'1-0. Va ser un gol alliberador per als locals, que ja havien provat de totes les formes possibles.

A partir d'aquí, el Barça va administrar l'avantatge i, encara que no va ampliar el marcador, va aconseguir mantenir la seva porteria a zero. Amb aquesta victòria, els culers segueixen en la lluita pel títol, encara que cada vegada amb menys marge per a l'error.

Un error arbitral més o simple mala sort?

El cert és que aquest episodi ha tornat a encendre el debat sobre la utilització del VAR i la seva aplicació desigual. Per a molts, decisions com la del fora de joc mil·limètric al Mallorca no es prenen amb la mateixa lleugeresa en tots els partits. Les queixes no només van arribar des de Madrid, també aficionats d'altres equips van criticar que no es mostressin les línies del fora de joc de manera clara a televisió.

El VAR va néixer per oferir transparència i justícia al joc, però quan les decisions es prenen en segons i sense mostrar proves concloents, el que es genera és desconfiança. La indignació d'Alfredo Duro i Tomás Roncero pot ser exagerada per a alguns, però connecta amb un sentiment generalitzat de sospita.

I així, mentre el Barça celebra els tres punts, molts segueixen preguntant-se si a Montjuïc es va guanyar només sobre la gespa... o també des de la sala VOR.