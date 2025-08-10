El Trabzonspor canvia d’idea amb un jugador i el Sevilla ho celebra: 10 milions

Tant a Nervión com a Heliòpolis hi ha urgència per reforçar el centre del camp. La posició de pivot marca el full de ruta de l'estiu i cada oportunitat compta. En aquest escenari, un gir de guió des de Turquia ha reobert una opció que semblava impossible fa tot just unes setmanes.
El club otomà, que defensava una posició inflexible, ha rectificat la seva postura i ja no exigeix aquella xifra inassumible del primer tanteig. La nova petició baixa sensiblement el llistó i situa l'operació en un terreny negociable. El moviment encaixa amb els reajustaments habituals d'agost i afegeix pressió a qui busca tancament immediat.
Per al Sevilla, l'equació continua depenent de sortides i de quadrar el límit salarial. La inversió d'aquest estiu pel migcampista francès d'origen camerunès, amb el 90% dels seus drets adquirits per quatre milions, condiciona el marge. Podrà el club de Nervión superar les seves limitacions econòmiques sense comprometre la seva planificació a mitjà termini?
Primer es va parlar d'una taxació al voltant de 15 milions, inabastable per a l'economia andalusa. Ara, des de Turquia situen el preu en 10 milions fixos més bonificació i un percentatge de futura venda, xifra que s'ajusta al seu valor de mercat actual. El nom que torna amb força és Batista Mendy. El pivot de 25 anys, 1,91 metres, pertany al Trabzonspor i ha estat seguit tant pel Sevilla com pel Betis.
Per què el perfil Mendy encaixa en la idea de Nervión i preocupa a Heliòpolis
Mendy ofereix quelcom que escasseja: lectura tàctica, cobertura d'espais amplis i desplegament per protegir els centrals. És un migcampista posicional que guanya duels aeris i simplifica la primera sortida. Al Sevilla podria sostenir un doble pivot amb un interior de més conducció.
Al Betis, encaixaria com a àncora que alliberi el migcampista creatiu, tot i que el seu cost ja frega la frontera del “baix cost” que busca la Palmera. L'edat, el físic i la maduresa competitiva el converteixen en una aposta de present amb recorregut. Tanmateix, el club que està més a prop de fer-se amb el jugador és el Sevilla.
Números 24/25 a Turquia: minuts, targetes i continuïtat com a titulars
Va disputar 43 partits oficials entre lliga, copa i Europa, amb 3.624 minuts acumulats. Va aportar 2 gols i 2 assistències, a més d'un registre disciplinari de 9 grogues i 2 vermelles. A la Süper Lig va signar 32 aparicions, sostenint la medul·lar amb regularitat de titular. Són dades de continuïtat que donen suport a una inversió de nivell mitjà a LaLiga, especialment per a un equip que necessita fiabilitat immediata a la base del joc.
La clau econòmica: 10 milions, bonificació i clàusula de revenda
El Trabzonspor va pagar 4,5 milions a l'Angers pel 80% del passi fa dos estius i el té lligat fins al 2027. Amb aquest context, la fórmula que plantegen té lògica comptable: 10 milions més variables i un percentatge de futura venda per assegurar plusvàlua.
Per al Sevilla, el repte és amortitzar sense tensionar el seu sostre, cosa que exigeix ingressos per vendes abans del tancament. El Betis, per la seva banda, valora cessions o traspassos continguts; si no baixa més, el seu marge és menor.
Calendari del mercat i escenari competitiu a Andalusia
El Sevilla prioritza entrades que elevin el nivell competitiu a curt termini i que no bloquegin l'evolució dels seus joves. El Betis explora alternatives, però no perd de vista la pista turca per si apareix una finestra final. El desenllaç dependrà de la cadena de vendes a la Lliga i de si el Trabzonspor manté la rebaixa fins als últims dies.
Pot el Sevilla afrontar l'operació sense una gran venda?
La resposta curta, avui, és complicada. Sense un ingrés rellevant, 10 milions continuen sent un llistó alt. Amb una venda important, l'operació entra en rang i el pivot de la Süper Lig passa de somni a opció real. Mentrestant, Mendy continua a la pretemporada del club turc, a l'espera que l'agost faci el que sempre fa: decidir fitxatges en qüestió d'hores.