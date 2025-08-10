El Trabzonspor cambia de idea con un jugador y el Sevilla lo celebra: 10 millones

Tanto en Nervión como en Heliópolis hay urgencia por reforzar el centro del campo. La posición de pivote marca la hoja de ruta del verano y cada oportunidad cuenta. En este escenario, un giro de guion desde Turquía ha reabierto una opción que parecía imposible hace apenas unas semanas.

El club otomano, que defendía una posición inflexible, ha rectificado su postura y ya no exige aquella cifra inasumible del primer tanteo. La nueva petición baja sensiblemente el listón y sitúa la operación en un terreno negociable. El movimiento encaja con los reajustes habituales de agosto y añade presión a quienes buscan cierre inmediato.

Para el Sevilla, la ecuación sigue dependiendo de salidas y de cuadrar el límite salarial. La inversión de este verano por el mediocentro francés de origen camerunés, con el 90% de sus derechos adquiridos por cuatro millones, condiciona el margen. ¿Podrá el club de Nervión superar sus limitaciones económicas sin comprometer su planificación a medio plazo?

Primero se habló de una tasación en torno a 15 millones, inabordable para la economía andaluza. Ahora, desde Turquía sitúan el precio en 10 millones fijos más bonus y un porcentaje de futura venta, cifra que se ajusta a su valor de mercado actual. El nombre que vuelve con fuerza es Batista Mendy. El pivote de 25 años, 1,91 metros, pertenece al Trabzonspor y ha sido seguido tanto por el Sevilla como por el Betis.

Por qué el perfil Mendy encaja en la idea de Nervión y preocupa a Heliópolis

Mendy ofrece algo que escasea: lectura táctica, cobertura de espacios amplios y despliegue para proteger a los centrales. Es un mediocentro posicional que gana duelos aéreos y simplifica la primera salida. En el Sevilla podría sostener un doble pivote con un interior de más conducción.

En el Betis, encajaría como ancla que libere al volante creativo, aunque su coste ya roza la frontera del “low cost” que busca La Palmera. La edad, el físico y la madurez competitiva lo convierten en una apuesta de presente con recorrido. Sin embargo, el club que está más cerca de hacerse con el jugador es el Sevilla.

Números 24/25 en Turquía: minutos, tarjetas y continuidad como titulares

Disputó 43 partidos oficiales entre liga, copa y Europa, con 3.624 minutos acumulados. Aportó 2 goles y 2 asistencias, además de un registro disciplinario de 9 amarillas y 2 rojas. En la Süper Lig firmó 32 apariciones, sosteniendo la medular con regularidad de titular. Son datos de continuidad que respaldan una inversión de nivel medio en LaLiga, especialmente para un equipo que necesita fiabilidad inmediata en la base del juego.

La clave económica: 10 millones, bonus y cláusula de reventa

El Trabzonspor pagó 4,5 millones al Angers por el 80% del pase hace dos veranos y lo tiene atado hasta 2027. Con ese contexto, la fórmula que plantean tiene lógica contable: 10 millones más variables y un porcentaje de futura venta para asegurar plusvalía.

Para el Sevilla, el reto es amortizar sin tensionar su tope, algo que exige ingresos por ventas antes del cierre. El Betis, por su parte, valora cesiones o traspasos contenidos; si no baja más, su margen es menor.

Calendario del mercado y escenario competitivo en Andalucía

El Sevilla prioriza entradas que eleven el nivel competitivo en el corto plazo y que no bloqueen la evolución de sus jóvenes. El Betis explora alternativas, pero no pierde de vista la pista turca por si aparece una ventana final. El desenlace dependerá de la cadena de ventas en LaLiga y de si el Trabzonspor mantiene la rebaja hasta los últimos días.

¿Puede el Sevilla afrontar la operación sin una gran venta?

La respuesta corta, hoy, es complicada. Sin un ingreso relevante, 10 millones siguen siendo un listón alto. Con una venta importante, la operación entra en rango y el pivote de la Süper Lig pasa de sueño a opción real. Mientras tanto, Mendy continúa en la pretemporada del club turco, a la espera de que agosto haga lo que siempre hace: decidir fichajes en cuestión de horas.