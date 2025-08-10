Paunovic vol un ex del Barça i un ex del Liverpool per a l'Oviedo

El Real Oviedo ha tornat a la màxima categoria del futbol espanyol després d'una llarga espera, i ara busca consolidar la seva posició amb un projecte sòlid. Sota la propietat del Grupo Pachuca, el club asturià inverteix en estabilitat a llarg termini, inspirant-se en models d'èxit com el de la Real Sociedad o el Betis.
La pretemporada avança amb intensitat, enfocada a construir un equip capaç de competir a LaLiga EA Sports. Veljko Paunovic, el tècnic serbi al capdavant, treballa tàctiques que prioritzen la pressió alta i les transicions ràpides, generant il·lusió entre els aficionats que omplen el Carlos Tartiere. Aquest retorn a Primera Divisió porta desafiaments, com la necessitat de profunditat a la plantilla per evitar descensos prematurs.
L'enfocament tàctic de Paunovic en la reconstrucció del mig del camp ovetenc
Paunovic dissenya un esquema flexible, sovint un 4-2-3-1, on el centre del camp actua com a eix central per controlar el ritme del partit. Els seus jugadors clau han de combinar recuperació de pilotes amb distribució precisa, la qual cosa ha faltat a la pretemporada. Incorporacions recents com Luka Ilic, procedent de l'Estrella Roja, aporten visió i creativitat, mentre Salomón Rondón ofereix experiència en atac.
Tanmateix, la direcció esportiva busca més veterania per equilibrar joventut i maduresa. Fonts com la Radiotelevisió del Principat d'Astúries destaquen com el club persegueix opcions accessibles, després de frustrar-se traspassos com els de Jovic i Maksimovic per ofertes rivals de l'AEK Atenes i la lliga catariana.
Oriol Romeu emergeix com a opció experimentada des de Barcelona
Oriol Romeu, el migcentre català de 33 anys, apareix al radar de l'Oviedo com una possible incorporació que podria transformar la medul·lar, segons la font ja esmentada. Després de no entrar en els plans de Hansi Flick a Barcelona, Romeu s'entrena en solitari mentre negocia la seva desvinculació, mostrant dedicació tot i una temporada irregular a Girona. La seva trajectòria inclou etapes al Chelsea, València i Southampton, on va demostrar solidesa en duels aeris i lectura tàctica, fent una mitjana d'1,5 recuperacions per partit a la campanya 2024/2025.
En l'esquema de Paunovic, Romeu aportaria lideratge i estabilitat, compensant la seva menor velocitat amb posicionament intel·ligent. Tot i que Girona, sota Míchel, també el segueix de prop per la seva estima passada, l'Oviedo avança en contactes amb Deco i Laporta per tancar un acord gratuït. Aquesta oportunitat de mercat encaixa en l'estratègia carbayona de fitxar perfils amb bagatge en lligues top sense grans desemborsaments.
Marko Grujic com a alternativa sèrbia amb pedigrí europeu per a la sala de màquines
Un altre nom que escalfa l'interès a Astúries és Marko Grujic, el pivot de 29 anys que Paunovic coneix bé pel seu origen serbi i trajectòria internacional. Format al Liverpool sota Jürgen Klopp, Grujic ha passat per Hertha Berlín, Cardiff i Porto, on el seu rol es va reduir a testimonial en l'última temporada a causa de lesions i competència.
Fa 1,91 metres i destaca en intercepcions, amb una mitjana de 2,1 duels guanyats per partit, oferint múscul i sortida de pilota neta que enfortiria el doble pivot ovetenc. Paunovic ha parlat personalment amb ell per convèncer-lo, valorant el seu potencial en un futbol més físic com l'espanyol. Amb contracte a Porto fins al 2026, el club portuguès acceptaria una indemnització mínima, fent viable l'operació. Grujic podria rellançar la seva carrera a LaLiga, aportant versatilitat defensiva i complementant Ilic en transicions.