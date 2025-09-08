Cop fort per a Yeray: Ja és oficial la seva sanció

La notícia va caure en ple atur, amb l'equip preparant una temporada especialment exigent. L'Athletic Club treballa per sostenir el gran inici de Lliga i afrontar una Champions que exigirà rotacions constants. En defensa, cada detall compta i qualsevol absència altera jerarquies, automatismes i plans de partit.
La UEFA ha comunicat una suspensió de deu mesos per a Yeray Álvarez per infracció antidopatge no intencionada. El cas es va originar després d'un control a l'Europa League contra el Manchester United, disputat al maig. Les anàlisis van detectar canrenona, inclosa a la llista S5 de diürètics i emmascaradors de l'AMA. L'organisme situa el període sancionador entre el 2 de juny i el 2 d'abril de 2026.
Yeray podrà entrenar amb el grup a partir del 2 de febrer, complint la normativa vigent. La resolució considera provat el consum accidental per un medicament preventiu contra l'alopècia de la seva parella. Així i tot, recorda el principi de responsabilitat objectiva per a esportistes en matèria de substàncies prohibides. De moment, el central es manté actiu entrenant amb el CD Derio a les ordres d'Iker Muniain.
Per a Ernesto Valverde, el contratemps arriba en el tram que marcarà tendències competitives. L'Athletic afrontarà setmanes amb acumulació de partits i necessitats clares en duels aeris i sortida. Sense Yeray, perd un defensor agressiu en anticipació i solvent en cobertures a l'espai del lateral. També desapareix una primera passada fiable quan el rival pressiona alt i orienta cap a banda. Aquesta barreja d'agressivitat i criteri era diferencial en escenaris de màxima tensió competitiva.
Només dos centrals disponibles i un pla d'emergència obert
La sanció agreuja un panorama ja condicionat per altres cops a la línia defensiva. Unai Egiluz va patir una ruptura del creuat durant l'estiu i és fora de la rotació. Unai Núñez va deixar el club fa mesos i la seva sortida va reduir alternatives en el perfil dret. Avui, Valverde únicament compta amb Dani Vivian i Aitor Paredes per sostenir quatre competicions exigents. Aquesta realitat converteix qualsevol contratemps menor en una alerta vermella per al cos tècnic bilbaí.
L'intent de repatriar Aymeric Laporte va acabar frustrat per qüestions registrals en el tancament de mercat. La FIFA no ha acceptat de moment la inscripció, tot i existir acord entre les parts implicades. San Mamés va quedar sense el reforç dissenyat per equilibrar minuts i perfils durant el curs. Mentre no canviï aquest escenari, cada microlesió o sanció obligarà a solucions d'emergència des de Lezama. Valverde pot recórrer a ajustos puntuals, com desplaçar un lateral a la posició de central. També pot introduir un pivot com a tercer home en sortida, protegint l'esquena amb basculació agressiva.
El missatge esportiu és inequívoc: l'Athletic necessitarà blindar el seu bloc baix i administrar esforços. Amb la Champions a la vista, la gestió de riscos serà tan important com la pissarra de partit. Si la FIFA desbloqueja la situació de Laporte, el paisatge competitiu podria canviar de seguida. Fins aleshores, Vivian i Paredes hauran de respondre cada tres dies sense marge per a errors.