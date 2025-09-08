El Barça anuncia novetats sobre les lesions de Frenkie de Jong i Gavi

La plantilla blaugrana treballa a la Ciutat Esportiva amb la mirada posada en un tram de calendari que exigirà màxima concentració. En poques setmanes, l'equip de Hansi Flick afrontarà compromisos de Lliga d'alt nivell i un debut europeu a Newcastle. En aquest context, la infermeria ha tornat a encendre les alarmes, amb dos noms propis marcant l'actualitat.
Gavi, entre la prudència i la memòria recent d'una lesió greu
El canterà va patir un cop al genoll dret durant un entrenament el passat 29 d'agost. La zona afectada coincideix amb la mateixa articulació en què va patir la ruptura del lligament creuat anterior fa un any. Des de llavors, Gavi segueix un tractament conservador a la Ciutat Esportiva, sense previsió de sotmetre's a noves proves mèdiques immediates. Segons MARCA, la seva participació davant el València dependrà exclusivament de l'evolució de les molèsties en els pròxims entrenaments.
Al club es mantenen cautelosos, conscients del llarg període de recuperació que ja va viure el jugador entre novembre de 2023 i setembre de 2024. La consigna actual és esperar i aplicar fisioteràpia sense recórrer a intervencions quirúrgiques, llevat que les molèsties persisteixin més del que s'esperava.
D'acord amb Mundo Deportivo, el Barça s'ha fixat un marge de tres setmanes per observar com respon el genoll. Si el dolor desapareix, Gavi reprendrà els entrenaments progressius. En cas contrari, s'obririen altres escenaris més invasius, encara que de moment no estan damunt la taula.
De Jong, molèsties musculars que generen una altra incògnita
El cas del neerlandès és diferent però igualment rellevant. Frenkie de Jong va abandonar la concentració amb la seva selecció després d'avisar de molèsties al glutis. Ronald Koeman va explicar que no va completar el partit contra Polònia per precaució i va ser alliberat per tornar a Barcelona.
Ja a la Ciutat Esportiva, el migcampista va iniciar un pla de recuperació específic, amb l'informe mèdic remès des de la Federació Neerlandesa. Segons Mundo Deportivo, Flick no té previst arriscar amb ell davant el València, pensant en la imminent estrena a la Champions.
L'exjugador de l'Ajax ja va mostrar avenços el passat dissabte quan va ser reconegut pels metges del club. Així i tot, la prudència marca cada pas i no s'esperen entrenaments grupals durant aquesta setmana. La seva evolució serà avaluada dia a dia, sense descartar completament la seva presència diumenge però amb poques opcions reals. El cos tècnic prefereix comptar amb ell al cent per cent per al partit europeu a St. James’ Park.
Amb aquests jugadors en dubte, Flick haurà de trobar solucions internes per al doble pivot. Marc Casadó es perfila com a alternativa natural per acompanyar Pedri González, que va brillar amb la selecció davant Turquia.
El Barça afronta així un inici de curs condicionat per la gestió del seu centre del camp. La prudència mèdica amb Gavi i De Jong serà clau per evitar recaigudes en una temporada carregada d'exigència. Flick necessitarà ajustar peces i repartir esforços si vol mantenir l'equip competitiu en totes les competicions.