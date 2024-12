El retorn més esperat per a Hansi Flick al partit contra el RCD Mallorca

per Iker Silvosa

Són hores baixes per a un Barça que fa un mes semblava inexpugnable. Encara que la còmoda victòria a la Champions League contra el Brest ha pogut apaivagar en certa manera els ànims, a LaLiga els culers han sumat un únic punt dels últims nou. Amb això, han perdut tot l'avantatge que tenien amb el Reial Madrid al començament de mes, que semblava fins i tot insalvable.

Si bé és cert que el Barça es manté líder del campionat domèstic, només té un punt per sota i amb un partit menys el Reial Madrid. Per això, sembla totalment imprescindible retornar a les bones sensacions i als bons resultats com més aviat millor. I aquesta nit a l'Estadi Son Moix tenen una oportunitat d'or.

Mallorca, Barça, Athletic Club i Reial Madrid, els quatre participants de la Supercopa d'Espanya al gener, disputen aquests dies els seus partits que pertanyen a la jornada 19. I Hansi Flick disposa d'una autèntica notició per enfrontar-se a una de les grans revelacions de la temporada. Torna a tenir a disponibilitat completa al seu onze de gala, a excepció de Ter Stegen.

Marc Casadó i Lamine Yamal, directes a l'onze

El migcampista català va haver d'absentar-se en la derrota culer davant la UD Las Palmas després de ser expulsat amb doble groga en el duel previ a Balaídos . El Barça va notar notablement l'absència de Marc Casadó, l'únic '6' per excel·lència del vestidor culer. El jove de la pedrera ja ha demostrat que és una peça fonamental en els esquemes de Hansi Flick; i avui tornarà a estar disponible.

Qui també sembla ja al 100% recuperat i podria sortir des de la titularitat és Lamine Yamal, el gran ídol de l'equip. Cal recordar que el Barça encara no ha guanyat en els quatre partits en què el jove no ha estat de la partida inicial (3 derrotes i 1 empat) a LaLiga. I les estadístiques moltes vegades són simples números, però moltes altres es converteixen en aspectes explicats i fàctics.

També al 100% malgrat l'ensurt de l'altre dia hi ha Alejandro Balde, el lateral esquerre titular. Tots ells han entrat a la convocatòria presentada pel tècnic teutó per al viatge a les Balears. El duel començarà a les 19.00 hores i sí que comptarà amb l'absència dels lesionats Ter Stegen, Gerard Martín, Ronald Araujo, Andreas Christensen i Ansu Fati.

Tot i que el Barça surt com a favorit, el RCD Mallorca és un rival que, per descomptat, complicarà les coses als blaugranes. Amb dues victòries consecutives, els vermellons s'han col·locat en llocs europeus. I Jagoba Arrasate ja va demostrar a la seva anterior etapa a l'Osasuna que té calat el Barça.