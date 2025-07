Tomás Roncero sorprèn amb una frase sobre un jugador del FC Barcelona

per Iker Silvosa

El retorn dels debats televisius de El Chiringuito encara haurà d’esperar unes setmanes, però això no impedeix que continuïn sorgint polèmiques. Aquesta vegada, el protagonista ha estat, naturalment, Tomás Roncero, conegut pel seu marcat madridisme i la seva capacitat per avivar la conversa al voltant del futbol nacional.

El col·laborador de 'El Chiringuito' ha encès les xarxes socials després de publicar el seu rànquing de porters més destacats de la temporada 2024/25 al compte oficial del programa. La seva llista ha generat un intens debat a TikTok, especialment per una elecció inesperada relacionada amb el FC Barcelona, que ha sorprès fins i tot els seus seguidors més habituals.

No és habitual veure un porter del Barça al Top 5 personal de Roncero. Encara menys quan la seva trajectòria ha estat tan lligada a la defensa dels colors madridistes en cada debat. Tanmateix, el periodista no va dubtar a incloure Wojciech Szczęsny, el porter polonès fitxat l’estiu passat pel club blaugrana, entre els cinc millors del curs. "És un tio curiós, es fuma els seus cigarrets... És curiós", es justificava.

Szczesny, renovat

La decisió ha cridat l’atenció per diverses raons. Szczęsny, que va signar inicialment per una sola temporada després de la seva sortida de la Juventus, va convèncer el club amb la seva regularitat i lideratge sota pals, guanyant-se una renovació de dos anys més. Tot i això, tot apunta que aquesta temporada començarà com a suplent de Joan García, encara que la incògnita sobre el futur de Ter Stegen manté en suspens la jerarquia sota els tres pals del Barça.

En la seva intervenció, Roncero va destacar el caràcter peculiar del porter polonès, al·ludint fins i tot a la seva coneguda afició pel tabac com a curiositat personal. Més enllà de l’anècdota, el tertulià va valorar el rendiment de Szczęsny durant l’últim curs, sumant-lo a una llista en què també figuren Donnarumma, Sommer, Courtois i David Raya.

Reaccions a les xarxes

El vídeo de Tomás Roncero ha recollit milers de reaccions a TikTok i altres plataformes. Molts seguidors de 'El Chiringuito' han valorat el reconeixement objectiu del tertulià, més enllà de la seva coneguda passió pel Real Madrid. “Per primera vegada hi estic d’acord”, es podia llegir entre els comentaris més destacats, reflectint la sorpresa i aprovació de l’afició.

Aquest tipus de mencions no només alimenten el debat futbolístic durant l’estiu, sinó que també subratllen la importància de mantenir l’exigència i el nivell de competència en una posició tan crucial com la porteria. En un FC Barcelona en procés de reconstrucció, amb la mirada posada a recuperar la seva millor versió, tenir diversos porters entre els millors d’Europa resulta fonamental.