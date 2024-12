Tomás Roncero s'encara amb Guardiola: 'Ja no és notícia...'

Pep Guardiola està vivint un moment inèdit a la seva carrera esportiva. Es va convertir en el millor entrenador del món amb el FC Barcelona gairebé sense experiència. Durant 4 temporades, va aixecar dues Champions League, a més de Lligues, Copes, etc. Va viure un any sabàtic per reprendre forces i va fitxar pel Bayern de Munic, on va estar tres temporades. Després pel Manchester City, on ja acumula nou temporades.

Ara ha acumulat cinc derrotes consecutives. És un nombre preocupant, però segueix tenint molt de crèdit. És Pep Guardiola. Contra el Totteham (2-1). Contra el Bournemouth (2-1). Contra l'Sporting de Portugal (4-1). Contra el Brighton (2-1). Contra el Tottenham a casa (0-5). El Manchester City feia 18 anys que no perdia 5 partits consecutius. Va ser el 2006.

Les reaccions del món del futbol no han trigat a arribar i molts aficionats a aquest esport es pregunten què li estarà passant a Pep Guardiola. El periodista madridista Tomás Roncero ha rigut de la situació i ha publicat un missatge en to humorístic.

Segons ell, ja no comenta res de les derrotes del Manchester City i del Pep Guardiola perquè ja no són notícia. Les respostes deixen en ridícul el col·laborador del diari As i del Chiringuito.

Li recorden que no comentar els penals xiulats a favor del Reial Madrid també és habitual, perquè ja no és notícia. O les derrotes de l'equip blanc a la Champions League, on els de Carlo Ancelotti estan fent el ridícul amb només 2 victòries en cinc partits. Altres han recordat que el jugador del City, Rodri, ha estat el campió de la Pilota d'Or. I no, Vincius Junior, com desitjava el mateix Roncero.

| YouTube

Palmarès de Pep Guardiola amb el Manchester City

El de Santpedor ha transformat el Manchester City en una potència tant nacional com europea, consolidant el seu llegat com un dels millors entrenadors de la història del futbol. Ha aconseguit:

Premier League: 5 títols (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23).

FA Cup: 2 títols (2018-19, 2022-23).

Copa de la Lliga (Carabao Cup): 4 títols (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21).

Community Shield: 2 títols (2018, 2019).

Champions League: 1 títol (2022-23).

El progrés ascendent any a any

La línia és totalment ascendent i queda clar que el moment actual és inèdit i no es tornarà a repetir. En nou temporades (la novena no s'ha acabat), Guardiola acumula gran quantitat de títols tant a nivell britànic com internacional.

2016-2017: Primera temporada sense títols

Guardiola va arribar amb grans expectatives, però l'equip no va guanyar cap títol al seu debut. Van acabar tercers a la Premier League, van aconseguir les semifinals de la FA Cup i van ser eliminats als vuitens de final de la Champions League.

2017-2018: Domini nacional

Premier League: primer títol sota el seu commandement, amb un rècord de 100 punts (rècord històric a la lliga anglesa).

Copa de la Lliga (Carabao Cup): Van derrotar l'Arsenal 3-0 a la final.

Community Shield: no es va disputar.

2018-2019: Quàdruple domèstic

Premier League: Guardiola va liderar el City al seu segon títol consecutiu, aconseguint 98 punts en una intensa lluita amb el Liverpool.

FA Cup: Victòria aclaparadora 6-0 contra el Watford a la final.

Copa de la Lliga (Carabao Cup): Van guanyar en penals davant del Chelsea.

Community Shield: Van guanyar el Chelsea (2-0), aconseguint el quàdruple domèstic.

2019-2020: Any de transició

Copa de la Lliga (Carabao Cup): Van vèncer l'Aston Villa 2-1 a la final.

No obstant, van quedar segons a la Premier League darrere del Liverpool i van ser eliminats als quarts de final de la Champions League pel Lió.

2020-2021: Camí europeu

Premier League: Van recuperar el títol, mostrant un domini clar amb 86 punts.

Copa de la Lliga (Carabao Cup): Van guanyar el seu quart títol consecutiu, superant el Tottenham a la final.

Champions League: Van arribar a la final per primera vegada en la seva història, però van caure 1-0 contra el Chelsea.

Community Shield: Van perdre davant el Leicester City.

2021-2022: Més èxits nacionals

Premier League: Tercer títol en quatre anys, superant el Liverpool per un punt a l'última jornada.

Van ser eliminats a semifinals de la Champions League després d'una èpica remuntada del Reial Madrid.

2022-2023: El triplet històric

Premier League: Van aconseguir el títol una vegada més, superant l'Arsenal al tram final de la temporada.

FA Cup: Van vèncer el Manchester United 2-1 a la final.

Champions League: Alçaren el seu primer títol europeu en vèncer a l'Inter de Milà 1-0 en la final, completant el triplet.

Community Shield: Van perdre davant el Liverpool.

2023-2024: Any en progrés

Premier League: És l'última Premier League que ha guanyat Pep Guardiola.

Community Shield: Va guanyar el Manchester United a la tanda de penals (7-6)