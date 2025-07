Tomás Roncero rep la seva a Twitter després d'insistir contra el Barça: «El club de...»

La pretemporada del FC Barcelona està sent tot menys tranquil·la. A menys d'un mes de l'inici de la lliga, el club acumula contratemps que van des de la cancel·lació de partits internacionals fins a retards en la tornada al Camp Nou. La suspensió del duel al Japó per incompliments contractuals, sumada a la negativa de Nico Williams a unir-se al projecte, ha provocat una allau de comentaris sobre la gestió del club.

I, com era d'esperar, alguns rostres coneguts del madridisme han aprofitat el moment per llançar dards a les xarxes socials. El més sonat, sens dubte, ha estat el de Tomás Roncero, qui va tornar a carregar contra el conjunt blaugrana amb un missatge que, en poques hores, es va convertir en tendència.

El tuit incendiari de Roncero: atacs al projecte culer

"Nico Williams carbasses 2.0, el Camp Nou de Mai Més, Gira del Japó a fer gàrgares… Definitivament, el Barça és el Club de la Comèdia", va escriure Roncero al seu perfil de X. Amb el seu habitual to provocador, el periodista va ironitzar sobre els problemes recents del club català, qüestionant tant la seva planificació com la seva imatge pública.

| Canva

Les seves paraules, lluny de passar desapercebudes, van encendre milers d'aficionats blaugrana. En qüestió de minuts, van començar a circular respostes que tornaven el cop. Els usuaris no van trigar a recordar-li que el Real Madrid ha viscut una temporada per oblidar en l'àmbit esportiu, sense títols i amb derrotes doloroses davant el seu etern rival.

Els aficionats esclaten i treuen a la llum el “nadaplete” blanc

Diverses respostes al missatge de Roncero es van fer virals, no només per la seva contundència, sinó també pel material gràfic amb què anaven acompanyades. Captures dels clàssics guanyats pel Barça durant la temporada 2024/25, algunes d'elles amb resultats abultats com el 0-4 al Bernabéu, van servir per desmuntar la burla madridista.

"Per parlar esteu vosaltres aquest anyet", deia un dels missatges més compartits, recordant que el Real Madrid va caure en totes les competicions importants. Un altre comentari ironitzava sobre el fet que l'únic que sabien fer "els de la caverna" era parlar del Barça, fins i tot quan el Madrid no aixecava el cap. Fins i tot es va fer viral un muntatge amb els quatre clàssics que el Barça va guanyar durant la passada campanya, amb un balanç de gols demolidor, acompanyat per la frase “i el Bernabéu, el nostre circ”.

Entre les respostes també s'hi va colar un tema delicat: el procés judicial obert contra el jugador madridista Asencio per la presumpta difusió de vídeos sexuals sense consentiment. “Millor ser el club de la comèdia que el club dels condemnats”, deia un missatge acompanyat de la notícia sobre la seva imputació. Un gir inesperat que va portar la discussió a un altre terreny, molt més seriós, allunyant-se del simple enfrontament esportiu.

Mentre el Barça intenta reconduir el seu estiu amb dos amistosos a Corea del Sud, el Madrid tampoc travessa el seu millor moment pel que fa a imatge institucional. I encara que el fitxatge de Mbappé ha generat il·lusió entre els blancs, els resultats de l'últim curs continuen sent una ferida oberta per a molts