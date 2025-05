Archivo VAR sentència sobre el penal xiulat a l'Espanyol: El Leganés, indignat

La polèmica torna a sacsejar el desenllaç de LaLiga després del duel decisiu entre Espanyol i UD Las Palmas, un partit en què la intervenció arbitral ha estat protagonista absoluta. El penal assenyalat al minut 65, que va acabar sent transformat per Javi Puado i va obrir la porta de la salvació per a l'Espanyol, ha desfermat una onada de protestes entre els seguidors del Leganés i ha generat un intens debat a les xarxes socials. Archivo VAR, un dels comptes més seguits i consultats en la revisió de jugades polèmiques, ha sentenciat: no era penal.

Una jugada sota lupa: el penal que va decidir una temporada

Corria el minut 63 quan una acció dins de l'àrea de Las Palmas va canviar completament el guió de la tarda. Alejo Véliz, davanter de l'Espanyol, va disputar una pilota dividida amb Essugo. En l'acció, el jugador de Las Palmas va intentar desfer-se de l'esfèric, però Véliz va caure a terra després d'un contacte. L'àrbitre no va dubtar i va assenyalar el punt de penal davant la incredulitat dels visitants i l'eufòria de la graderia local. La decisió, revisada breument pel VAR, ha estat mantinguda sense que el col·legiat acudís a la pantalla.

Aquest penal, convertit per Puado, va obrir la llauna i va ser clau perquè l'Espanyol acabés aconseguint la permanència. En paral·lel, el Leganés, que havia fet els seus deures davant el Valladolid, quedava sentenciat a Segona Divisió, encenent encara més els ànims entre la seva afició i entorn.

| RCDE

Archivo VAR: "NO ÉS PENAL"

La jugada ha estat analitzada al detall a les xarxes socials. Archivo VAR, que compta amb milers de seguidors i sol aportar criteri tècnic en aquest tipus d'accions, ha publicat un tuit contundent acompanyat d'imatges del moment decisiu: "El VAR es va rentar les mans en l'Espanyol - Las Palmas que decidia el descens. Véliz xoca amb la cama d'Essugo, que es troba per davant d'ell. NO ÉS PENAL. El defensor té la posició guanyada i és el davanter qui contacta amb ell".

El missatge ha tingut una gran repercussió i ha avivat el foc de la polèmica, generant centenars de comentaris, compartits i debats sobre la tasca arbitral en el tancament del campionat. En les imatges adjuntes al tuit s'observa l'instant exacte del contacte i la posició de tots dos jugadors, aportant arguments a aquells que consideren que l'acció hauria d'haver estat revisada en profunditat.

Reacció a Butarque: indignació i lament en el Leganés

La reacció en l'entorn del Leganés no s'ha fet esperar. El penal xiulat a Cornellà ha eclipsat la victòria clara del Leganés davant el Valladolid, i ha provocat un allau de missatges a Twitter i altres plataformes. Diversos seguidors afins al Leganés han compartit l'anàlisi d'Archivo VAR com a referència per fonamentar les seves crítiques.

L'Espanyol, per la seva banda, celebra la permanència després d'una tarda de màxima tensió i patiment. No obstant això, la polèmica arbitral marcarà el record d'una jornada que s'havia de resoldre al camp i que ara serà analitzada durant setmanes en tertúlies i debats.