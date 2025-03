Tomás Roncero es posa en vaga després dels gols del Barça: 'Procedeixo a...'

Victòria molt còmoda per al Barça en el que a priori es presentava com un duel complex; els enfrontaments contra la Real Sociedad acostumen a ser-ho. Els culers s'han imposat amb un aclaparador 4-0 que els ha permès assentar-se com a líders en solitari de LaLiga. No obstant això, ha esdevingut una acció polèmica a l'inici del duel que ha pogut modificar l'esdevenir del duel. O així ho creuen alguns.

L'equip donostiarra havia començat realment bé, amb una valentia remarcable que fins i tot els havia permès avançar-se en el marcador. No obstant això, en l'acció del gol hi ha fins a dos fores de joc, per la qual cosa l'equip arbitral ha corroborat la determinació del linier, que havia aixecat el banderí. Ben anul·lat i sense lloc a debat.

| FCB

No obstant això, pocs minuts després d'això, s'ha produït una acció que sí que pot donar peu a opinions adverses. Dani Olmo rebia una pilota en profunditat que havia sobrepassat la defensa txuri-urdin i es disposava a encarar a Àlex Remiro. En el seu camí es va veure derribat per un Aritz Elustondo que va agafar l'atacant egarenc, qui encara es trobava lluny dels dominis de la Real Sociedad.

Quintero González li va mostrar la targeta vermella al defensor del combinat donostiarra i la seva decisió també va ser ratificada per Pizarro Gómez des de la Sala VOR. Els jugadors de la Real protestaven argumentant les seves queixes en què un altre defensor, Javi López, estava molt a prop de l'acció i semblava arribar al tall. En aquest cas, Elustondo no hauria estat l'últim home i, per tant, l'expulsió no estaria justificada.

Tomás Roncero esclata

Precisament això és el que al·lega Tomás Roncero en un nou tuit de protesta contra els arbitratges, segons ell, molt favorables al Barça aquesta temporada. I també en els últims 24 anys. Això deia: "Procedeixo a deixar de veure el partit del Barça després de la seva enèsima ajuda arbitral. Javi López estava molt a prop de Dani Olmo i per tant no era vermella a Elustondo. I així porten des de 2001 quan van començar a omplir les butxaques de Negreira. Li treuen la Lliga al Madrid... i a l'Atleti".

No estava gens d'acord el subdirector de l'AS i col·laborador de El Chiringuito de Jugones amb la decisió del col·legiat. Encertada o no, el cert és que ha marcat un abans i un després en el transcurs del xoc, ja que, des d'aquell moment, la Real Sociedad ha desaparegut. I el Barça ha començat a arrossegar.

Els gols de Gerard Martín, Marc Casadó, Robert Lewandowski i Ronald Araújo han dictat sentència i els d'Imanol Alguacil no han gaudit ni tan sols d'una acció de perill més enllà del gol anul·lat.