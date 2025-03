Missatge de Jota Jordi al Real Madrid després dels gols de Gerard Martín i Marc Casadó

per Iker Silvosa

Partit plàcid per al FC Barcelona a la Muntanya Màgica. Una expulsió d'Aritz Elustondo, que ha generat polèmica, al minut 17 ha acribillat totes les opcions de la Real Sociedad en la seva visita a l'equip culé. Des d'aquest moment, els de Hansi Flick van fer un pas endavant anul·lant completament els donostiarres i erigint-se com a dominadors absoluts de la contesa.

Això es va traduir en dues dianes de forma pràcticament successiva. El primer va ser de Gerard Martín, que es va estrenar com a golejador del primer equip del Barça, al minut 25. L'ex del Cornellà va rematar una volea de sobrebot després de rebre una centrada picadeta de Dani Olmo des de dins de l'àrea. I després, quatre minuts més tard, Marc Casadó va fer el mateix.

| FCB

El de Sant Pere de Vilamajor també va veure porta per primera vegada amb l'equip dels grans del Barça. Ho va fer, això sí, de forma segurament fortuïta i totalment afortunada. Un xut molt desviat de Dani Olmo en el rebuig d'un servei de cantonada va rebotar en Marc Casadó quan el canterà intentava apartar-se. No és la forma més estètica d'estrenar-se com a golejador, però val el mateix que un gol de xilena.

Els dos joves, a més de compartir el dia del seu primer gol, també van executar la mateixa celebració. Tots dos van fer aquest gest que tant agrada a la parròquia de qualsevol equip: es van besar l'escut. Cal recordar que tots dos han passat per les categories inferiors de l'entitat catalana i que han demostrat el seu amor pels colors blau i grana.

Jota Jordi, a l'atac

Precisament aquesta celebració és la que ha empès el periodista Jota Jordi a recordar-se de l'equip rival, el Real Madrid. I és que el col·laborador d'El Chiringuito ha compartit precisament la imatge tant de Gerard Martín com de Marc Casadó besant-se l'escut aquesta tarda. Però, a més, també ha afegit una de Pau Cubarsí, que ho va celebrar de la mateixa manera quan també va anotar la seva primera diana.

A les imatges les acompanya un missatge de Jota Jordi que és, en efecte, una referència directa al club merengue. "Per molts diners que tinguin, mai tindran això", resava el tuit del periodista. I és que no és que destaquin precisament per ser nombrosos els jugadors canterans que juguen al primer equip del Real Madrid.

De fet, en el duel d'ahir davant el Real Betis, tan sols un futbolista que va passar per La Fábrica figurava en l'onze inicial de Carlo Ancelotti. Era Lucas Vázquez. Després, més tard, va entrar Fran García, però tan sols aquests dos i Raúl Asencio solen tenir presència amb l'equip blanc. Molt diferent del que passa a l'altre costat, al Barça, amb una plantilla plena de canterans, molt protagonistes.