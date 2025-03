Nou revés per a Raúl de Tomás al Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano continua la seva lluita pels llocs europeus de LaLiga EA Sports, malgrat haver encadenat dues derrotes consecutives davant el FC Barcelona i el Villarreal. Així i tot, l'equip dirigit per Íñigo Pérez segueix ocupant la sisena plaça de la classificació, encara que amb menys marge respecte als seus perseguidors. Per mantenir viu el somni europeu, el tècnic navarrès busca recuperar totes les seves peces i reforçar la seva plantilla amb efectius que puguin aportar en aquest tram decisiu de la temporada.

Un dels noms propis a Vallecas és el de Raúl de Tomás. El davanter madrileny ha estat pràcticament desaparegut de l'equip durant els últims mesos, generant dubtes sobre el seu futur al club. Després de gairebé tres mesos sense acudir a les instal·lacions del Rayo Vallecano i sense que ningú sabés res d'ell, RDT va reaparèixer recentment a la Ciutat Esportiva Fundació Rayo Vallecano, començant a treballar per recuperar el seu estat físic i tornar als terrenys de joc.

El seu retorn ha estat rebut amb optimisme per part dels seus companys i del cos tècnic. Íñigo Pérez va reconèixer en roda de premsa que "veure'l de nou per aquí sempre és una bona notícia", encara que va deixar clar que el davanter necessita un procés d'adaptació abans de poder reintegrar-se a la dinàmica de l'equip. De moment, segueix treballant al marge dels seus companys per recuperar el to físic, amb l'esperança que pugui aportar en el tram final de la temporada.

Una nova competència inesperada per a RDT

Quan tot semblava indicar que Raúl de Tomás tindria una oportunitat per tornar a la titularitat a causa de la lesió de Sergio Camello, una nova competència ha aparegut a l'horitzó. Íñigo Pérez va sorprendre en l'última jornada donant l'alternativa a Etienne Eto'o, fill del llegendari davanter camerunès Samuel Eto'o. El jove atacant, procedent del filial rayista, va disputar els seus primers minuts a Primera Divisió davant el Villarreal, obrint un nou escenari en la lluita per un lloc en l'atac.

Etienne Eto'o ha estat una de les grans sensacions del Rayo B, acumulant 21 gols en 23 partits a Tercera Federació. Tot i que encara ha d'adaptar-se al ritme de la màxima categoria, la seva irrupció suposa un nou desafiament per a RDT, que veu com el seu retorn a l'onze titular es complica encara més.

La situació de Raúl de Tomás al Rayo Vallecano segueix sent una incògnita. La seva desaparició durant diversos mesos va generar incertesa, i encara que el seu retorn ha estat ben rebut, el seu futur al club no està assegurat. Amb la competència d'Etienne Eto'o i la possible recuperació de Sergio Camello, RDT haurà de demostrar que encara pot ser una peça clau en l'equip d'Íñigo Pérez.

El tècnic pamplonès ha deixat clar que la porta està oberta per al davanter si treballa dur i recupera la seva millor forma. No obstant això, el temps apressa i el Rayo Vallecano necessita els seus millors homes en plena forma per afrontar el tram decisiu de la temporada.