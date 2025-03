Tomás Roncero se pone en huelga tras los goles del Barça: 'Procedo a...'

Victoria muy cómoda para el Barça en el que a priori se antojaba como un duelo complejo; los enfrentamientos ante la Real Sociedad acostumbran a serlo. Los culés se han impuesto con un arrollador 4-0 que les ha permitido asentarse como líderes en solitario de LaLiga. Sin embargo, ha acontecido una polémica acción en el comienzo del duelo que ha podido modificar el devenir del duelo. O así lo creen algunos.

El equipo donostiarra había comenzado realmente bien, con una valentía reseñable que incluso les había permitido adelantarse en el marcador. Sin embargo, en la acción del gol hay hasta dos fueras de juego, por lo que el equipo arbitral ha corroborado la determinación del linier, que había levantado el banderín. Bien anulado y sin lugar a debate.

| FCB

No obstante, pocos minutos después de esto, se ha producido una acción que sí que puede dar pie a opiniones adversas. Dani Olmo recibía un balón en profundidad que había sobrepasado la zaga txuri-urdin y se disponía a encarar a Álex Remiro. En su camino se vio derribado por un Aritz Elustondo que agarró al atacante egarense, quien todavía se hallaba lejos de los dominios de la Real Sociedad.

Quintero González le enseñó la cartulina roja al defensor del combinado donostiarra y su decisión también fue ratificada por Pizarro Gómez desde la Sala VOR. Los jugadores de la Real protestaban argumentando sus quejas en que otro defensor, Javi López, estaba muy cerca de la acción y parecía llegar al corte. En ese caso, Elustondo no hubiera sido el último hombre y, por ende, la expulsión no estaría justificada.

Tomás Roncero estalla

Precisamente eso es lo que alega Tomás Roncero en un nuevo tuit de protesta contra los arbitrajes, según él, muy favorables al Barça esta temporada. Y también en los últimos 24 años. Esto decía: "Procedo a dejar de ver el partido del Barça tras su enésima ayuda arbitral. Javi López estaba muy cerca de Dani Olmo y por lo tanto no era roja a Elustondo. Y así llevan desde 2001 cuando empezaron a llenar los bolsillos de Negreira. Le quitan la Liga al Madrid... y al Atleti".

No estaba nada de acuerdo el subdirector del AS y colaborador de El Chiringuito de Jugones con la decisión del colegiado. Acertada o no, lo cierto es que ha marcado un antes y un después en el transcurso del choque, pues, desde ese momento, la Real Sociedad ha desaparecido. Y el Barça ha comenzado a arrollar.

Los goles de Gerard Martín, Marc Casadó, Robert Lewandowski y Ronald Araújo han dictado sentencia y los de Imanol Alguacil no han gozado siquiera de una acción de peligro más allá del gol anulado.