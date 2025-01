Gir de 180º al Barça després d'una altra jugada mestra de Joan Laporta

El FC Barcelona està a punt de concretar una de les operacions més importants d'aquest mercat d'hivern: la reinscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. Després de setmanes d'incertesa, el club blaugrana ha rebut la confirmació que finalment compleix la denominada “regla del 1-1” del límit salarial. Això suposa un gir radical en la situació, després que ambdós futbolistes quedessin desinscrits el 31 de desembre, quan va expirar la finestra provisional concedida a causa de la baixa de llarga durada d'Andreas Christensen.

LaLiga, que en un principi havia donat de baixa les fitxes dels dos jugadors per manca de garanties econòmiques, reconeix ara que l'ingrés procedent de la venda dels palaus VIP —valorat en prop de 60 milions d'euros— és vàlid. Es tracta d'un acord que el president Joan Laporta ha vingut negociant en silenci per obtenir aquest marge de maniobra que li permeti complir amb les exigències de “fair play” financer. La jugada, catalogada per alguns com una “mestria financera”, ha obert la porta a la normalització de la situació contractual d'Olmo i Pau Víctor.

El rol de la Federació en la decisió final

No obstant això, la inscripció d'ambdós futbolistes no es produirà de manera automàtica. Segons ha transcendit, LaLiga ha derivat l'assumpte als serveis jurídics de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), atès que es tracta d'un cas amb arestes legals complexes. El Barça ja ha presentat les seves al·legacions i confia que la resolució sigui positiva en qüestió d'hores o, com a molt, d'uns pocs dies. Des de la cúpula culer es respira optimisme: es considera que tots els passos s'han donat amb escrupolosa legalitat.

Fonts internes del Barça assenyalen que, si tot marxa segons el previst, dissabte o, com a data límit, dimarts vinent, podria haver-hi “fumata blanca”. Parlem de dos jugadors clau per al tècnic Hansi Flick: Dani Olmo és un mitjapunta amb gol i gran visió de joc, mentre que Pau Víctor ha demostrat un potencial tremendo en la seva cessió anterior.

La resolució d'aquest cas transcendeix el merament futbolístic, ja que representa un alleujament per al FC Barcelona en la seva delicada situació financera. L'èxit de l'operació amb la venda dels palaus VIP demostra l'habilitat de Joan Laporta i el seu equip a l'hora de sortejar els esculls econòmics imposats per LaLiga. Aquestes “palanques” o acords estratègics han permès a l'entitat complir amb les directrius del “fair play” i reforçar la seva plantilla sense incórrer en grans deutes. Però veurem com acaba tot.