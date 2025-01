Joan Laporta tornaria a arrasar si avui se celebressin eleccions al Barça

Joan Laporta, actual president del FC Barcelona, ha estat en el punt de mira en les últimes setmanes. La decisió de tancar la graderia d'animació indefinidament va generar un ampli debat entre els socis i aficionats del club. Aquesta mesura va ser presa després dels incidents registrats durant un partit, però molts consideren que perjudica l'ambient al Estadi Lluís Companys.

A més, les recents complicacions per inscriure jugadors clau com Pau Víctor i Dani Olmo han afegit més pressió. Els problemes econòmics del club i les restriccions de la Lliga han complicat la gestió, afectant els plans esportius de l'entitat. Malgrat això, la directiva continua defensant la seva estratègia com a necessària per garantir el futur del Barça.

No obstant això, aquestes polèmiques no semblen haver erosionat significativament la popularitat de Laporta entre els socis. Una recent enquesta del sociòleg 'Sergi288' realitzada a 185 socis del Barça revela un clar suport al seu lideratge en cas d'eleccions. Aquesta dada reforça la seva posició com a figura predominant en l'entorn blaugrana.

Resultats de l'enquesta: Laporta domina l'escenari

Segons l'enquesta, realitzada entre el 30 de desembre i el 3 de gener, Joan Laporta obtindria el 49,2 % dels vots. Aquest resultat reflecteix un suport contundent, gairebé triplicant el segon candidat més votat, Víctor Font, qui assoliria el 30,6 %. Els altres candidats, entre els quals figuren Joan Campubí i Jordi Termes, no superen el 12,1 % en intenció de vot.

L'estudi, que segueix els criteris d'enquestes polítiques, també va incloure algunes preguntes sobre la confiança en l'entrenador, el suport a una moció de censura i la percepció global del club. Aquestes dades mostren que, malgrat les controvèrsies, els socis mantenen una valoració positiva de la gestió de Laporta.

Els reptes del futur

El suport dels socis no eximeix Laporta de desafiaments importants. La situació financera del club continua sent delicada, i els reforços esportius dependran d'una gestió econòmica més eficient. A més, recuperar la confiança dels sectors crítics, com els que defensen la graderia d'animació, serà clau per consolidar el seu lideratge.

Els pròxims mesos seran crucials per determinar si Laporta pot traduir aquest suport en resultats tangibles. Mentrestant, l'enquesta reforça la seva posició com el principal referent del club en un context de reptes i expectatives creixents.

Una base sòlida, però amb dubtes a l'horitzó

Malgrat el suport majoritari reflectit en l'enquesta, una part dels socis mostra inquietud davant la manca d'avançaments en àrees clau. La impossibilitat d'inscriure jugadors com Pau Víctor i Dani Olmo, sumada a la manca de dinamisme en el mercat de fitxatges.

Genera dubtes sobre la capacitat de l'actual directiva per tornar el Barça a l'elit competitiva europea. Aquest equilibri entre suport i qüestionaments serà decisiu per al futur immediat del club.