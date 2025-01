Tomás Roncero se lleva las manos a la cabeza... y David Bernabéu le deja KO

Zasca de manual el que se ha llevado Tomás Roncero. Quiso ser el más listo de la clase y terminó recibiendo una dosis de realidad que, de buen seguro, recordará para las próximas veces que se le ocurra protestar. Es lo que hay cuando se ha normalizado el forofismo en el periodismo deportivo, rehusando de la necesaria objetividad.

Y es que anoche se produjo un emocionantísimo duelo entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga. La fatídica DANA impidió que este choque se llevara a cabo cuando debió haberlo hecho y ahora ambos elencos ya se han puesto al día. Estos dos equipos siempre dejan partidos para el recuerdo y ayer no iba a ser diferente.

Goles, remontada, expulsiones, tensión, protestas y polémica. Y es que cuando el Real Madrid iba por debajo en el marcador, prácticamente durante todo el transcurso del match, los merengues se acogieron a la protesta para justificar el momentáneo varapalo. Entre las muchas acciones que protagonizaban sus quejas, destacó la que se produjo en el penalti que erró Jude Bellingham.

El centrocampista inglés mandó la pena máxima al poste, pero Stole Dimitrievski estaba adelantado y muchos aficionados del Real Madrid proclaman que debería haberse repetido. Uno de ellos fue Tomás Roncero: "El penalti debió repetirse. Dimitrievski se adelanta con los dos pies e influye en lo ajustado del disparo de Bellingham", aseguraba. Pero nada más lejos de la realidad.

David Bernabéu se lo explica

La norma es clara: "Si el balón no entra porque se quede corto, se vaya fuera o impacte en postes o larguero y la ilegalidad del guardameta no ha tenido nada que ver en ello, el penalti no se repetirá". No hay ningún lugar a la duda. O no se lo han leído o no han querido entenderlo.

De hecho, el periodista del SPORT, compartió una captura de esta regla oficial para responder a otro periodista de renombre, Juan Carlos Xuancar, quien tampoco ha ocultado nunca su madridismo. Éste dijo: "¿Me he perdido algo del Reglamento? ¿Por qué no se repite el penalti de Bellingham si el portero del Valencia tenía los 2 pies delante de la línea de gol cuando disparó el inglés?". Y, de nuevo, nada más lejos de la realidad.

Además de esta acción, los aficionados blancos solicitaban también un penalti a Vinicius que, evidentemente, a nadie más le pareció punible. Protestan también la roja señalada precisamente al brasileño, después de una evidente agresión. Y, además, se consideró que en el gol del Valencia podría producirse una falta previa a Rodrygo en el incio de la acción, lo que debería haber anulado el tanto.