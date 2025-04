Verificat: Ja se sap què té Lamine Yamal després de ser canviat en el partit del Barça

per Iker Silvosa

La d'ahir va ser una nit màgica a Montjuïc. El Barça va complir amb les expectatives i va arrasar al vigent subcampió de la Champions League, deixant l'eliminatòria pràcticament vista per a sentència. El 4-0 endossat pels culers als alemanys és una mostra inequívoca, una altra més, que els de Hansi Flick són ferms candidats, i segurament favorits, per conquerir la Orejona.

A més del resultat, es van produir diversos factors positius que mereixen ser destacats. El primer d'ells és que segueixen passant les setmanes i el Barça continua sent intractable. Fins i tot sembla que l'únic enemic dels blaugrana ara són ells mateixos. Sens dubte, el triplet és una opció molt real.

| FCB

D'altra banda, Raphinha, el pichichi de LaLiga, segueix a la seva. Robert Lewandowski frega ja el centenar de gols amb la carcassa culer. Lamine Yamal no cessa en demostrar el seu innat talent partit rere partit. Al centre del camp, Pedri i Frenkie de Jong continuen a un nivell excel·lent i Fermín compleix sempre que se'l necessita. I a la defensa més del mateix.

I fins i tot ahir va tenir temps de tornar al terreny de joc Ansu Fati, que portava sense trepitjar el verd des del 4 de gener en la visita del Barça al Barbastro a la Copa del Rei. La seva situació era especialment delicada i el noi necessitava una petita injecció de moral com la que li va endossar Hansi Flick ahir. No va destacar gaire en els deu minuts en què va estar sobre el verd, però alguna cosa és alguna cosa.

| FCB

Preocupació amb Lamine Yamal

Malgrat totes aquestes pinzellades de pur jolgori, hi va haver un petit detall que va fer saltar les alarmes. Prop del minut 80, les càmeres de televisió van captar a Lamine Yamal dirigint-se cap a la banqueta i sol·licitant el canvi. Allà va ser quan va entrar Ansu Fati. Molts van sospitar que podia tractar-se d'unes dolències musculars.

Perdre un jugador de semblant rellevància en aquest moment de la temporada hauria suposat una nova tragèdia per als interessos dels blaugrana. Però res més lluny de la realitat. Lamine Yamal no té res. La petició de canvi es va produir, asseguren diversos mitjans, simplement per previsió.

Ahir, el jove atacant de 17 anys va realitzar, com de costum, jugades individuals d'alt voltatge, aixecant al respectable del seient i generant molts 'uooo'. Va marcar també el gol de la sentència definitiva, el del 4-0, després de clausurar un esplèndid contraatac utilitzant el recurs de la puntera. Queda per veure si Hansi Flick decideix donar-li descans en el partit de lliga del cap de setmana, el de dissabte a les 21 hores a Butarque. El míster teutó és conscient que ha de mantenir-lo sa i estalvi per als enormes reptes que es plantegen en aquest tram final de campanya.