L'emotiu missatge de Stuani a l'afició del Girona

Cristhian Ricardo Stuani Curbelo és tota una institució dins del Girona F.C des de fa anys. El jugador uruguaià va arribar a Montilivi el 2017, just quan el club va ascendir per primera vegada a Primera, i des de llavors no ha deixat de fer història. Amb un total de 282 partits a les seves esquenes, el davanter acumula ja 136 gols i 12 assistències amb el conjunt blanc-i-vermell.

I encara que té ja 38 anys, el de Tala encara no ha perdut l'olfacte golejador, sent el màxim golejador d'aquesta temporada per al Girona, amb fins a 6 gols. Aquestes estadístiques, però, no són del tot esperançadores, ja que dependre d'un jugador tan veterà ha jugat una mala passada a l'equip. Els fitxatges d'Abel Ruiz i Mivoski no han estat encertats, i la falta de claredat ofensiva ha fet que actualment l'equip estigui lluitant per no tornar a descendir.

El contundent missatge de Stuani

Sent tota una entitat a Girona, el capità Cristhian Stuani és conscient de la situació que travessa el club i és per això que vol ser el primer a revertir-la. Per a això, ha llançat un missatge esperançador i emotiu a través de les seves xarxes socials, en un perfecte català que demostra la seva implicació i amor pels colors blanc-i-vermells. "A les 19:00 hores a Montilivi, a fer que l'equip senti l'escalfor de la seva gent", escrivia en un tuit.

| Girona FC

"Sortiu al carrer, fem-nos sentir, que es noti que som el Girona, som valents, som tossuts i no caminarem sols. Lluitarem junts fins al final", afegia al seu missatge. Així doncs, el charrúa ha convocat tota l'afició per al pròxim partit que tindrà lloc dilluns davant el Real Betis.

L'equip arribarà a Montilivi en l'autobús oficial per així ser rebut per l'afició i sentir l'escalfor de tota la seva gent des del primer moment. I és que en total, a l'equip català li queden 7 finals per davant per evitar tornar a reviure els fantasmes del passat i mantenir-se en primera divisió. Encara que no ho tindran gens fàcil, ja que davant tenen un Real Betis que viatja a terres catalanes consagrant-se com un dels equips d'Europa en millor forma.

Els bètics venen d'aconseguir el seu bitllet per a les semifinals de la UEFA Conference League. I afronten l'encontre amb la mirada posada en la cinquena plaça, la qual dona accés a la UEFA Champions League. Per la seva banda, el Girona ocupa la setzena plaça de la taula classificatòria, a tan sols cinc punts de la zona vermella, la qual marca La UD Las Palmas.

El partit de dilluns és totalment decisiu, i amb les seves paraules, Cristhian Stuani ja ha fet el primer pas perquè veiem un enfrontament ple d'emoció i tensió.