Hansi Flick pren una decisió que afecta Lamine Yamal

El FC Barcelona s'acosta a la recta final de la temporada enmig d'un calendari exigent i una màxima tensió per mantenir el lideratge a LaLiga. Actualment, els blaugranes es troben primers amb 70 punts després de 31 jornades, encara que perseguits de prop per un Madrid que suma 66 punts.

Precisament, aquesta pressió per sumar punts per assegurar el títol es combina amb una esgotadora càrrega de partits. En les últimes setmanes, els jugadors han tingut poc temps per recuperar-se, una cosa que el mateix Hansi Flick no ha dubtat a denunciar públicament. El tècnic alemany va explicar amb una evident molèstia que l'equip arriba de matinada després dels encontres europeus, cosa que impossibilita un descans adequat per als seus futbolistes.

"Arribem a les 03:00 h, a les 04:00 h, amb jugadors anant-se'n a dormir a les 05:00 h; no tenim temps per descansar. Aquells que són responsables d'això no tenen ni idea de com és", va expressar Flick amb contundència. Exigint més comprensió i protecció per als equips que disputen competicions internacionals com la Champions League.

Absència destacada en l'onze contra el Celta

Davant aquesta situació de saturació física, Hansi Flick ha pres una decisió transcendental que afecta directament la jove estrella Lamine Yamal. El jugador català és la gran absència en l'onze inicial que el tècnic alemany presenta per a l'encontre d'avui contra el RC Celta de Vigo a les 16:15.

En l'onze titular del Barça destaquen noms habituals com Szczęsny a la porteria, amb Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín i Kounde en defensa. El migcamp el formen Pedri, Fermín i Frenkie de Jong, mentre que en atac, Flick aposta per Ferran Torres i Lewandowski, Raphinha. Precisament, la presència de Ferran en lloc de Lamine Yamal és el que crida més l'atenció, una decisió probablement condicionada pel calendari atapeït i les necessitats de descans.

L'exigent final de temporada del Barça

Mirant cap endavant, el FC Barcelona encararà les setmanes més decisives de la temporada. Després d'enfrontar-se al RC Celta de Vigo, els culers afrontaran partits clau que definiran la temporada. Primer arribarà la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid el 26 d'abril, un clàssic sempre exigent físicament i emocionalment.

Sense temps de descans, hauran d'enfrontar-se en semifinals de la Champions a l'Inter de Milà el 30 d'abril i el 6 de maig, dos partits crucials per aspirar al campionat. Entremig, es mesuraran al Valladolid a LaLiga el 3 de maig, abans de rebre novament el Real Madrid l'11 de maig en un duel de lliga totalment decisiu. L'entrenador alemany haurà de gestionar acuradament les càrregues físiques per mantenir l'equip competitiu fins al final, i ha decidit començar avui, donant descans a Lamine.