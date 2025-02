Tomás Roncero 'on fire' després de la victòria del Barça: 'Es confirma el mangazo'

El Barça va fer els deures ahir a la nit i va recuperar el lideratge. Ho va fer, això sí, amb certa polèmica, ja que l'únic gol del duel el va anotar Robert Lewandowski des del punt fatídic després que Melero López hagués d'acudir al VAR. Finalment va acabar marcant la pena màxima en una acció en què molts espectadors no acaben de veure la punibilitat.

Iñigo Martínez va ser ostensiblement agafat per un defensor del Rayo Vallecano a l'altura del segon pal en un llançament del córner, però Batalla va atrapar la pilota abans que arribés a aquesta zona, de manera que no hi havia cap possibilitat que el defensa basc pogués rematar-la. A més, els contraris a aquesta decisió també defensen que prèviament Héctor Fort havia comès una acció similar a l'àrea contrària i que en aquella ocasió no es va assenyalar el penal.

| FCB

D'on provenen la major part de les protestes, de fet, és des del sector madridista, que ja venia incendiat protestant per decisions arbitrals perjudicials en el seu partit de dissabte. L'afició merengue sosté que es podrien haver xiulat diversos penals a favor seu que Munuera Montero no va considerar com a tals. I, a més, el de l'expulsió de Jude Bellingham i el debat de moda entre el fuck you i el fuck off.

Tomás Roncero alça la veu

Un dels més protestons, com és habitual, ha estat el periodista Tomás Roncero a través de les seves xarxes socials. Al terme del xoc, el subdirector de l'AS i col·laborador de El Chiringuito es va queixar precisament de tot el comentat en les línies anteriors. De la doble vara de mesurar, vaja, tant entre el partit del Barça i el del Real Madrid com entre les dues agafades del Barça-Rayo.

"Es consuma el mangazo. L'agafada d'Héctor Fort a l'àrea culé no es xiula i la d'Iñigo sí. Al Madrid li fan quatre penals a Pamplona i el VAR no intervé. La Lliga està decidida a favor del VARCELONA. Res a fer", va publicar Tomás Roncero. Cal recordar, a més, que el Real Madrid va aixecar fa uns dies una campanya denunciant els arbitratges que reben.

Se senten enormement perjudicats i sospiten que pot ser premeditat. Ja és feina de cadascú determinar quins sentiments li provoquen aquestes queixes del madridisme, però les seves protestes són aquí i ja han superat l'espectre de l'aficionat i s'han convertit en denúncies oficials per part del club. Fins i tot es va produir una reunió entre directius blancs i el Comitè d'Àrbitres a la tarda de dilluns.

Sigui com sigui, centrant-nos en el merament esportiu, el triomf culé per la mínima a Montjuïc davant el Rayo Vallecano ha servit perquè el Barça torni a assolir el lideratge de LaLiga gairebé dos mesos després. Els de Hansi Flick han empatat amb el Real Madrid a la classificació, tots dos amb 51 punts, però el gol average general és favorable als catalans -també el particular, però fins que no es jugui el partit de tornada es té en compte el general-.